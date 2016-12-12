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Yerli Otomobil Günsel’e yoğun İlgi

Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencilerinin talepleri üzerine öğretmenleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Klasik ve Spor Araba Müzesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli otomobili Günsel’i ziyaret etti.

Yerli Otomobil Günsele yoğun İlgi

12 Aralık 2016 12:21

Yakın Doğu Üniversitesi Klasik ve Spor Araba Müzesi Müdürü Hale Birtan gezide öğrencilere, Araba Müzesinin oluşum süreci hakkında ve müzede bulanan arabalarla ilgili genel bilgi verdi. Müze Müdürü Birtan, müzedeki arabalara yeniden hayat veren önemli bir ekibin bulunduğunu da vurguladı.
Öğrencilerin Yerli Araba Heyecanı
Kulüp öğrencileri müze gezisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi girişindeki alanda halkın beğenisine sunulan Kıbrıs’ın ilk yerli üretimi olan Günsel’i ziyaret ettiler. Yakın Doğu Üniversitesi Klasik ve Spor Araba Müzesi Müdürü Hale Birtan eşliğinde yapılan gezide öğrenciler ilk yerli otomobille ilgili bilgiler aldı. Müze Müdürü Birtan öğrencilere, “Günsel’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde üretilen ilk yerli otomobil olduğunu, aleminyum şase ve kompozit gövde olup, elektrikli motora sahip olduğu için bakımının ve kullanımının oldukça kolay olan Günsel, şebeke elektriğinde 7 saat standart şarj ünitelerinde 2 saat, kurulacak olan Günsel şarj istasyonlarıyla 30 dakikada şarj edilebilecek, sessiz yeni nesil zarif, yenilikçi ve verimli bir otomobildir” dedi.
Günsel ile ilgili verilen detaylı bilgilerde; “dolu bir batarya şarj ile 350 km yol yaptığı, sınıfında petrol ile çalışan otomobillere kıyasla %80 üzerinde tasarruf sağladığı ve 75kw elektrik motora sahip yaklaşık olarak 102 beygir gücüne denk geldiği belirtilirken, 100 km hıza 8 saniyede çıktığı ve Jeneratif fren sistemine sahip olduğu açıklandı.”
 

Etiketler: gürsel, yakın doğu koleji, Yakın Doğu Üniversitesi


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