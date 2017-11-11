Diğer
Kategoriler

Yerli otomobil için 3 saatte 4 bin imza

Yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Bir süre önce sosyal medyada oluşturulan grubun yöneticileri, kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde yetkililere ulaştırılmak üzere imza kampanyası başlattı.

Yerli otomobil için 3 saatte 4 bin imza

11 Kasım 2017 20:34

Grubun kurucusu Kenan Uzman, kampanyaya Kütahyalılar'ın yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Uzman, kampanyaya 3 saatte yaklaşık 4 bin kişinin imza atarak, yerli otomobil Kütahya'da üretilmesini istediğini ifade etti.
Kampanyanın bir hafta süreyle devam edeceğini belirten Uzman, "Yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesini istiyoruz. Bu konuda Facebook grubumuza, binlerce hemşehrimiz büyük ilgi gösteriyor. Şu anda 75 bin üyeye sahibiz. Herkes bu işin Kütahya’ya gelmesini istiyor. Grubumuz, Türkiye’nin mega projelerinden birisi olan yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılması için çaba gösteriyor.

Yerli otomobilin, Kütahya’da üretilmesi halinde, Kütahya’nın kalkınacağını gördüğüm ve gerçekleşmesi halinde en az 10 bin kişinin istihdam edileceğini düşündüğüm için kurdum. Halkımız da bu konuya duyarlılık gösterdi.

Kütahya ekonomik ve sosyal bakımdan kan kaybediyor. Kütahya sürekli göç veriyor. Daha geçen hafta ZEKA’nın raporunda, 2023’te Kütahya nüfusunun düşeceği ve bu nedenle Kütahya’nın negatif 21 il içinde yer aldığı ve bu duruma önlem alınması gerektiğinin haberi yapıldı. Kütahya bir türlü kabuğunu kırıp kalkınamıyor. Kütahya emekli ve asgari ücretliler şehrine döndü. Kütahya esnafı kan ağlıyor. Kütahya, Türkiye’de 9 tane kaplıcası olan tek il olmasına rağmen, termal turizm için hiçbir çalışma yapılmıyor. Yerli otomobil üretimine talip çok sayıda şehir var. Bilindiği gibi, yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesi için Zafer Organize Sanayi Bölgesinin yeterli olduğunu yetkilerce açıklanmıştı" diye konuştu.

Uzman, imzaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılmak üzere Kütahya Valiliği'ne teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Kütahyalılar da, başlatılan imzama kampanyasının yerinde bir karar olduğunu dile getirerek, yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesini istediler. 

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç