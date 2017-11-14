Yerli otomobil için İzmir harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil girişiminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Kentteki sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcileri Alsancak Tarihi h-Havagazı “Yerli Otomobil Üretiminde İzmir’in yeri” konulu toplantı düzenlendi. Toplantının ardından basın toplantısı gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerli otomobili İzmir’e getirmek için 8 kişilik komite oluşturduklarını ve lobi çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

Oluşturulan 8 kişilik komite lobi çalışması yapacak

Başkan Kocaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli otomobil üretmek üzere başlattığı hamle ve 5 girişimcinin iştiraki ile kurulacak fabrikanın İzmir’e getirilmesi, burada yatırım yapılması dileğimizi iletmek, yol haritamızı belirlemek üzere bir toplantı yaptık. Toplantı sonucunda İzmir’in avantajları, dezavantajları konuşuldu. Yer seçimi konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca bir komite kurulmasına karar verdik. Bu komitenin lobi çalışması yapmak üzere belirlenmesini tespit ettik” ifadelerini kullandı.

İzmir milletvekilleriyle bir araya gelinecek

Ender Yorgancılar’ın başkanlığında Faruk Güler, Mehmet Tiryaki, Fatih Uysal Neşe Gök, Abdullah Baysak, Mustafa Menku, Bertuğ Ösen’dan oluşan 8 kişilik bir komite belirlendiğini ifade eden Kocaoğlu, bu hafta sonu gerçekleştirmek üzere İzmir milletvekilleri ile bir araya gelerek, onların da desteklerini talep edeceklerini dile getirdi.

Aliağa, Bergama, Kınık tarafı planlanıyor

Başkan Aziz Kocaoğlu, “Umuyoruz ki bu komite ile milletvekilleri, kanaat önderleri yapılacak çalışmalar ve yer seçimi konusunda yardımcı olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi de altyapıda ve yasal çerçevede destek verecek. Destekleri değerlendirerek yerli otomobil fabrikasının İzmir’e kurulması için çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Kocaoğlu, yerli otomobilin üretim yeri için yer baktıklarını özellikle Aliağa, Bergama ve Kınık çevresine yoğunlaştıklarını sözlerine ekledi.

“İzmir’in birçok avantajı var”

Komite Başkanı Ender Yorgancılar ise İzmir’in çok önemli avantajlarının bulunduğuna işaret ederek, “Arabanın ne şekilde, ne özellikte olacağından ziyade İzmir’in avantajlarını ön plana çıkararak, geçmişte BMC, Opel gibi yatırımcıların olduğunu düşünerek, son dönemde İzmir’in otomotiv yan sanayideki başarıları sonucunda en önemli yerin İzmir ve çevresi olduğunda mutabık kaldık. Bundan sonra sayın vekillerimizle bir araya gelerek destek rica edeceğiz. Bir başka avantajımız da İzmir milletvekili olarak Sayın Başbakan Binali Yıldırım’ın bu işe sahip çıkacağı, Sayın Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Egeli olarak sahip çıkacaktır. İnşallah bu eseri İzmir’e kazandırmak için gayret sarf edeceğiz. Kore’de bile yüzde 60’ı geçmiyor yerli üretim. Bugün Almanya’ya İzmir’de üretilip giden ürünler arabaya monte ediliyor. Yerli otomobil dediğinizde belki biz bunun yüzde 60’ını İzmir’de üretip, geri kalan parçaları dışarıdan ithal edeceğiz. Burada önemli olan markalaşmak ve aracın türünü seçme” diye konuştu.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan