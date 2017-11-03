Yerli otomobil üretecek firmalar hangileri ? Yerli otomobil fiyatı ne kadar

Yerli otomobil üretemi yapacak beş firma belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üretilecek yerli otomobil ile ilgili yaptığı konuşmasında, Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız ellerini taşın altına soktular bizlerin de destek vermesi düşer. İlk otomobilin bedelini ödemek şartıyla da ilk taliplisi benim" Bu projenin takibi için Cumhurbaşkanlığından bir grubu görevlendireceğim.'' dedi. Bu açıklamanın ardından gözler yerli otomobil üretimi yapacak 5 beş firmaya çevrildi. İşte yerli otomotil üretimi yapacak olan 5 firma...

İŞTE YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ YAPACAK 5 FİRMA

1)Anadolu Grubu

Anadolu Grubu, Merkezi İstanbul'da bulunan, başta Türkiye olmak üzere 19 ülkede faaliyet gösteren Türk holding. Grup, 1949 yılında tanışan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından ertesi yıl kuruldu.Dünya ölçeğindeki saygın markalarıyla; meşrubat, otomotiv ve perakende alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son yıllarda tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla faaliyet alanını genişletti. Grubun halka açık olan şirketlerinden Adel Kalemcilik (ADEL), Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Isuzu (ASUZU), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Migros (MGROS) ve Yazıcılar Holding (YAZIC) hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

BMC

BMC, 1964 yılında İzmir'de kuruldu. İlk yıllarda Austin ve Morris markalı ticari araçları üretti. 1966 yılından itibaren kamyon, kamyonet, traktör ve motor üretmeye başladı. BMC'nin başlagıçta %74 olan yerli sermaye oranı 1989 yılında Türkiye'nin %100 yerli sermayeli tek ticari araç üreticisi konumuna yükseldi.BMC, 30 Nisan 2014'te TMSF tarafından yapılan ihalede tek katılımcı olarak teklif veren iş adamı Ethem Sancak'a ait olan "Es Mali Yatırım" tarafından 751 milyon TL ye satın almıştır.

Kıraça Holding

Kıraça Holding, ağırlıklı olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Türk holding kuruluşu. Başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere, denizcilik, tasarım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde bulundurmaktadır. İnan Kıraç ve Claude Nahum tarafından 1998 yılında kurulmuştur. Kıraça Holding bünyesinde 8'in üzerinde şirketi barındırmaktadır. Ayrıca holding kurucularından olan İnan Kıraç’ın eşi Suna Kıraç ile birlikte kurmuş oldukları Suna ve İnan Kıraç Vakfı, eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında çeşitli faaliyetleri desteklemektedir. Vakıf bünyesinde Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yer almaktadır.

Turkcell

Turkcell ; Türkiye merkezli yerli ve millî olan teknolojik iletişim operatör şirketidir. GSM, 2G , 3G , 4G ve 4.5G operatörüdür. GSM 900, UMTS2100, LTE800, LTE900, LTE1800, LTE2100, LTE2600 teknolojilerini kullanarak hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana, lisans bedeli de dahil olmak üzere, yurt içerisinde, Turkcell ileriye dönük hedeflerinde 18 milyar Lira yatırım yapmayı hedeflemiştir ve yüzbinlerce Türk vatandaşına iş istihdamı sağlamıştır. Turkcell Grubu, yaklaşık 3 milyar TL gelir ile tarihinin en yüksek ‘çeyrek’ gelirine ulaştı. 28 Kasım 2008 tarihinde yapılan Üçüncü Nesil A Lisansı ihalesini Turkcell, 358 milyon € ile kazandı. Şirket Çin merkezli ZTE ve Huawei firmalarının telefonlarını kendi markası alında satışa sunmaktadır. Türkiye'de operatör markasıyla çıkan ilk telefonlardan olan T10 yerini her yıl çıkan yeni cihazlara bırakmıştır. Sırasıyla T10, T11, T20, T21(Maxiplus 5), T30, T40, T50, T60 ve T70 modelleri Turkcell kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Telefonların büyük bir kısmı ZTE tarafından üretilmektedir.

Turkcell 2014 yılının 1. çeyreğinde Türkiye'nin 4G'li ilk telefonu olan yeni amiral gemisi Turkcell T50'yi tanıtmıştır. Aynı zamanda Turkcell T50'nin yanında yeni nesil saat olan Turkcell T-Fit'i tanıtmıştır. Türkiye'de GSM temelli mobil iletişim, Şubat 1994'te Turkcell'in hizmete girmesiyle başladı. 27 Nisan 1998'de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzaladı. Turkcell aynı zamanda Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır.

Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. HSPA+ teknolojisini şebekesinde ilk uygulaya operatörlerden biri olarak data kullanımındaki artışa paralel iki yeni HSPA+ teknolojisini daha hayata geçirmişlerdir. Üç Taşıyıcılı HSDPA ile DC-HSUPA teknolojileri sayesinde, dünyada ilk defa 3G şebekesinde 63,3 Mbps’a varan veri indirme hızı; ayrıca 11,5 Mbps’a varan veri yükleme hızı sağlanabilmektedir. Turkcell, Türkiye'nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom operatörüdür .

Zorlu Holding

Zorlu Holding farklı sektörlerde faaliyet gösteren Zorlu Grubu’na ait şirketlerin tek bir merkezden sevk ve idaresinin sağlanması, şirketler arasındaki koordinasyonun gerçekleştirilmesi, finansman temini görevlerini gerçekleştirmek üzere 1990 yılında kurulmuştur. Temelleri 1953’te Denizli’nin Babadağ ilçesinde Hacı Mehmet Zorlu[1] tarafından atılan Zorlu Holding, tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, bilgi teknolojileri, enerji, gayrimenkul, metalürji ve savunma sektörlerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Başkan Vekili Zeki Zorlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Olgun Zorlu, Mehmet Emre Zorlu ve Selen Zorlu Melik'tir. 2000’li yıllarda, Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasına adını yazdırmayı başaran Zorlu Holding’in faaliyetleri tekstilden gayrimenkule, elektronikten enerjiye kadar geniş bir alana yayılmaktadır. 2006 yılı itibarıyla Zorlu Holding, şu dört ana alanda faaliyet göstermektedir:

Ev tekstili, polyester iplik

Elektronik ürünler, bilgi teknolojileri ve dayanıklı tüketim malları

Gayrimenkul

Enerji üretimi

1980'li yıllara kadar ev tekstili alanındaki çalışmalarıyla büyümesini sürdüren ve Zorlu Holding Tekstil Grubu adı altında Türkiye’ nin ev tekstilinde lider markası olarak kabul edilen TAÇ’ ı oluşturan Zorlu Holding, 1994 yılında Vestel Elektronik’i bünyesine katmıştır. Holding, 1996 yılında Zorlu Enerji ile enerji sektörüne adım atarak şirketlerinin sayısını artırmıştır. 2006 yılında da Gayrimenkul sektörüne giriş yapmıştır. 1998 yılında 600 milyon ABD doları olan Grup ihracatı, 1999 yılında 680 milyon ABD dolarına, 2000 yılında ise 852 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Zorlu Holding’in ihracat rakamı, Türkiye'nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığı 2001 yılında dahi artarak, 879 milyon ABD dolarını aşmıştır. 2002 yılında ise 1,3 milyar ABD dolarına ulaşan ihracat 2008 yılında 3,153 milyar ABD Doları seviyesine gelmiştir.Zorlu Holding bugün, 50’ye yakın şirketi ve yaklaşık 30.000 çalışanı bulunmaktadır.

Babayiğitler tavan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerli otomobil projesinin paydaşlarını açıkladı. Günlerdir isimleri basında yer alan şirketlerin hisselerine Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kâr satışları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu tanıtım toplantısında yerli otomobili yapacak 'babayiğit'leri açıkladı. Yerli otomobili Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketlerinin oluşturduğu ortak girişim grubu yapacak. Günlerdir bu konuda yapılan haberler nedeniyle bu şirketler borsada önemli hareketlilik gösteriyordu.

Bugün de isimler açıklanmadan önce yüzde 15'e varan değer kazanımları elde eden 'babayiğit' şirketleri, beklentilerin gerçekleşmesinin ardından bir miktar kâr satışı ile karşılaştı.

Anadolu Isuzu hisseleri açıklama sonrasında saat 14:34 itibariyle yüzde 1.29 primle 12.60 lira; Karsan hisseleri ise yüzde 3 primle 2.07 liradan, Vestel hisseleri yüzde 5 düşüşle 10.48 liradan işlem gördü. Turkcell hisseleri ise yüzde 2.41 kayıpla 14.55 lirada yer aldı.

