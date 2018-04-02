Diğer
Kategoriler

Yerli restoran zinciri, 13'üncü şubesini İstanbul’a açtı

22 yıl önce Antakya'da tavuk döner yaparak sektöre giriş yapan Kebo markası 13'üncü şubesini İstanbul'da açtı.

Yerli restoran zinciri, 13üncü şubesini İstanbula açtı

02 Nisan 2018 17:24

22 yıl önce Antakya'da tavuk döner yaparak sektöre giriş yapan Kebo markası 13'üncü şubesini İstanbul'da açtı. İstanbul Milletvekili Av. Mihrimah Belma Satır ve ünlü aktör Nuri Alço'nun da katıldığı Kadıköy'deki şube açılışına halk da yoğun ilgi gösterdi. 

Kebo Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kıral, şube açılışında yaptığı konuşmada, sene sonuna kadar şube sayısını 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Kalitemizden ödün vermeden büyümeye devam ediyoruz. Sene sonunda şube sayısını 20’ye çıkarmayı ve bir Türk markası olarak dünya devleriyle önce Türkiye’de sonra da küresel arenada rekabet etmeyi hedefliyoruz" dedi. 

Türk mutfağının böylesine zengin ve görkemli olup, son derece sağlıksız ve lezzetsiz fast food restoranlara yenik düştüğünü görmekten büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Kıral, "Kendi çiftliğimizde özenle yetiştirdiğimiz tavuklarımız ve yine kendi tesislerimizde ürettiğimiz tamamen doğal ve son derece lezzetli soslarımızla bu durumu tersine çevireceğiz" diye ekledi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç