Yerli rüzgar enerjisini kanatlandıracak belge çıkıyor

TSE'nin akredite olabilmesi için yerli bir ürünü belgelendirmesi gerekiyordu. Aselsan -Northel Elektromekanik iş birliği ile yüzde 100 yerli teknoloji, tasarım ve yüzde 100 yerli hammadde kullanılarak ürettiği 0,3 MW gücündeki rüzgar türbini üzerinden akreditasyon işlemi gerçekleşti. Milli sertifika kurumlarımızdan Türk Loydu’ ndan sonra TSE nin akreditasyonunun da böylece sona gelinmiş oldu. Sektörde yerli ürün için çok büyük bir öneme sahip olan türbin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ‘nin katılımı ile Mudanya’ya kuruldu.

200 ayrı testten geçti

Northel’ in tasarımını yaparak, geliştirdiği rüzgar türbini, TSE tarafından 61400 standartlarına uygun olarak 16 ana başlık ve 200 ün üzerinde alt başlıktaki tüm testlerden geçerek sertifikalandırıldı. Yenilenebilir enerji sektörü için büyük bir aşama olarak nitelendirilen bu belgenin yerli sektöre büyük bir hareketlilik kazandıracağı belirtildi.

%100 yerli ve milli teknoloji ve yüzde 100 yerli hammadde ile üretilen türbin için alınan TS EN 61400 belgesinin ülke ekonomisi, sektör ve sektöre yatırım yapan yerli teknoloji şirketlerinin gelişimi açısından çok büyük önemi olduğunun altını çizen Northel Elektromekanik Baş Tasarımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Yalçın;"Yıllardır, ithal türbinler yurt dışından sağladıkları belgeler ile ulusal şebekemize bağlanabilme izni aldıklarından, ayrıca ulusal bir sertifika kurumuna ihtiyaç duyulmuyordu, bu nedenle yerli şirketlerin bu belgeyi alabilmelerinin önü kapalıydı. Bu konuda önce Türk Loydu ardından da TSE nin konuya milli ve yerli olarak yaklaşması üzerine Aselsan-Northel işbirliği ile üretilen türbin, bu belgeyi alabilmek için gerekli test ortamına, yöntemlerine de örnek teşkil ederek, MW türbinlerin bir yıl içinde yüzde 100 yerli üretimine ortam sağlamış oldu" dedi.

Yüzde yüz yerli ve milli türbin

Sistem mühendisliğinin tamamen kendilerine ait olduğunu ve en az elli uzman firmadan oluşan bir tedarikçi ağıyla çalışmakta olduklarını vurgulayan Yalçın; “MW güçte türbin üretimi konusunda ülkemizde teknolojik hiçbir eksikliği bulunmamaktadır. Özellikle Alternatör, Güç Elektroniği, Kanat, Kanat Kalıpları, Kule ve Gövde tümüyle yerli imkanlar ile üretilmektedir. 2003 yılında İstanbul’daki merkezimizde 3-5 kW güçlerde rüzgar türbinlerini tasarlayarak başladığı noktadan bugün MW güçlerde türbin yapmaya hazır hale gelmesi 10 yıllık bir çalışmanın sonucudur" dedi.

Teknolojik gelişimin, saha tecrübesi ve işbirlikleriyle olabileceğini, kendini yenileyemeyen firmaların büyüyemeyeceğini belirten Cem Yalçın, Aselsan’ın Northel türbinlerinin güç elektroniği bölümünde sağladığı katkı ile türbinlerin global pazarlarda rekabetçi olabildiğini belirtti. Yerlileşeme adına yapılan özverili çalışmalar için Aselsan UGES birimine, TSE yetkililerine ve Türk Loydu’na teşekkürlerini iletti. Yalçın ayrıca, bu şekilde oluşan bir çalışma modeli ile 2018 de 1,2 MW devamında da 2019 yılında 2,6 MW hedeflediklerini söyledi.