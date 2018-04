'Yerli şirketler, ürünlerine Dünya'nın her yerinde müşteri bulacaklar'

Bursabuluyor.com Yöneyim Kurulu Başkanı Ruhullah Meriç, e-ticaretin geleceğine yönelik açıklama yaptı. Meriç, kurdukları bursabuluyor.com ilan sitesinde emlak, araba, sıfır-ikinci el alışveriş ürünleri, yedek parça-tuning, iş ilanları, hizmetler, hayvanlar alemi gibi birçok kategori de ilan yayınlandığı online ilan ve e-ticaret platformunun, ücretsiz üyelik ile bireysel ve kurumsal kullanıcılara ücretsiz ilan yayınlama hizmeti sunduğunu kaydederek, "Burada ticaret yapmak isteyen, para kazanmak isteyen kısacası çalışmak isteyen herkes amacına kolayca ulaşacaktır. Gelişen dünya’da artık insanlar her şeyi internet üzerinden sanal mağazalardan alıyor, bugün teknolojiye adapte olan, internet alışverişlerinden marka olmayı başarmış küçük büyük her firma, yarının kazananları arasında olacaktır" dedi

Çok yakında yerli şirketlerin, ürettikleri ürünlere Dünya’nın her yerinden yeni müşteriler bulacaklarını açıklayan Ruhullah Meriç, kurdukları bursabuluyor.com ilan sitesi ile küçük ve orta ölçekli tüm şirketler başta Türkiye’nin her noktasına güvenli bir şekilde ürünlerini sorunsuz bir şekilde satacağını kaydederek, "Halkımızın ve esnafımızın kazancına kazanç katma düşüncesiyle ortaya çıkmış, küçük ve orta ölçekli şirketleri teknolojiden faydalandırıp ticaret ve hizmet potansiyelini geniş ağlara ulaştırarak, şirketlerin geleceğe yatırım yapmasını, büyümesine, kurumsallaşmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Çok yakında ise yerli şirketlerimiz, ürettikleri ürünlere Dünya’nın her yerinden yeni müşteriler bulacaktır" ifadelerini kullandı.