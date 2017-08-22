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Yerli üretim makineler yurtdışına bağımlılığı azaltacak

Yerli üretim mermer işleme makinesinin, mermer ve granit işleyen firmaların ihtiyacını karşılamasının yanı sıra yurtdışına olan bağımlılığı azaltarak katma değer sağlaması hedefleniyor. Yerli makineler, 23-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, Project Marble Eurasia Fuarı’nda sergilenecek.

Yerli üretim makineler yurtdışına bağımlılığı azaltacak

22 Ağustos 2017 14:37

Türkiye'de ilk defa dizayn ve imalatı tamamen USEL Makine tarafından gerçekleştirildiği belirtilen 1000 mm Z eksenine sahip CNC 5 eksen Lazer taramalı 3 boyutlu Simultane Mermer İşleme Makinesi, 23-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, Project Marble Eurasia Fuarı’nda sergilenecek.

Almanya, Rusya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 4 kıta ve çok sayıda ülkeye makine ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten USEL Makina Genel Müdürü Dr. Uğur Şimşir, "20 yılı aşkın tecrübemiz ile ürettiğimiz CNC makinalar, Alman KNUTH firması tarafından Avrupa’da pazarlanıyor. Avrupa ülkelerine yapılan ihracat hacminin artırılması açısından yüksek standartlarda yerli üretim gerçekleştirmeye önem veriyoruz. Ar-Ge ve müşteri memnuniyetine büyük önem vererek, ürettiğimiz akıllı makineler ile insan kaynağını, süreçleri ve çevre kalitesini iyileştirmeye gayret ediyoruz. Uluslararası düzeyde ISO 9001 sertifikasına sahibiz ve üretimin her aşamasında kalite kontrol sürecinden geçirilen makineler Avrupa standartlarına uygun, CE sertifikası taşıyor ve en az yüzde 60 yerlilik oranına sahip olarak üretiliyor'' dedi.

"Yurtdışına bağımlılığı azaltacak, katma değer sağlayacak"

Dr. Şimşir sözlerine şöyle devam etti: "Devlet desteği ile geliştirilerek, Mermer rezervleri bakımından dünyanın en zengini olan ülkemizde, mermeri işleyen firmaların ihtiyacını karşılayacak ve yurtdışına olan bağımlılığı azaltacak aynı zamanda yurtdışına ihraç edilerek yüksek katma değer sağlayacak". 

Etiketler: CNC


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