Yerli üretim silahlar görenleri gururlandırıyor

1993 yılında kurulan Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİSAŞ), silah ve sanayi savunması konunsda NATO standartlarında üretim yapıyor. Yıllık 45 bin üretim kapasitesine sahip olan firmada 30 farklı modelde silah üretiliyor. TİSAŞ ürünleri gerek Milli Savunma Bakanlığı'nın gerekse Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Dairesi, Ateşli Silahlar Teknolojisi Şube Başkanlığı'nın yaptığı testlerde üstün başarı göstererek Türk vatandaşlarının gurur kaynağı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri kapmasında tanıtım standı açan TİSAŞ, fuar alanında ziyaretçilerin en uğrak yeri oldu. Yerli üretim silahları inceleyen ziyaretçiler, firma yetkililerinin verdikleri bilgiler sonrasında silahların Dünya markalarıyla rekabet ettiğini öğrenince gururlandıklarını dile getirdiler.

“Bizim ürettiğimiz bütün silahlar NATO standartlarında ve 45 ülkeye ihraç ediliyor”

Firma olarak ürettikleri silahların uluslararası alanda kalitesinin tescillendiğini ifade eden TİSAŞ Yurtiçi Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, ”Yurt içi ve yurt dışı bütün fuarlara katılıyoruz. Amacımız Türkiye’nin ve yerli üretimi silahlarımızın sesini daha fazla kitlelere ulaştırabilmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda yoğun destekleri söz konusu. Biz de yerli üretim yapan bir firma olarak gecemizi gündüzümüze katarak, ülkeye katma değer kazandırmaya devam ediyoruz. Bizim ürettiğimiz bütün silahlar NATO standartlarında ve 45 ülkeye ihraç ediliyor. Biz aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve kolluk kuvvetlerinin ihalelerine sürekli katılan bir firmayız. Dolayısıyla belli bir kalite standartımız olmasaydı, bu ihalelere giremezdik, bu ihracatları yapamazdık. Yabancı silahlara yapılan yatırımlar 3 katı 5 katı fiyatlarla sermayenin yurt dışına gitmesine sebep oluyor. Bence kaliteli ürünü çok daha uygun fiyata yerli üreticiden alabilirler” dedi.

“Yerli silahlar diğer ülkelerini üretti silahları aratmayacak şekilde”

“Her şeyden önce biz yabancı hayranlığından kurtulmalıyız” diyen Emekli Albay Osman Uçar ise, “ Yabancı silahlarla boy ölçüşecek hatta daha iyi yerli üretim silahlarımız var. Yerli silahlar diğer ülkelerin ürettiği silahları aratmayacak şekilde. Bütün vatandaşları yerli üretimden silah almaya davet ediyorum. Paralarımız başka ülkelere gitmesin. Kendi milli sanayimizi kalkındıralım. Biz kendi silahımızı alıp, kendimiz kullanırsak diğer ülkelere de bunu pazarlama şansımız olur” ifadelerini kulladı.

"Silahların Trabzon'da üretilip yerli olması bize gurur veriyor"

Silahların yerli olarak üretildiğini duyunca yakından görmek istediğini dile getiren bir diğer ziyaretçi Murat Tosunoğlu da, "Silahların Trabzon'da üretilip yerli olması bize gurur veriyor. Şu an da ülkemizde ulusal basında da yer alan yerli silaha dönülmesi konusunun gündemde olmasından dolayı gelip burada incelemek istedim" dedi.

Murat Kanber - Cihan Atik

