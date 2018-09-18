İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerli ürünlere etiket geliyor

Yerli ürünlere etiket geliyor
Yerli ürünlere etiket geliyor

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Türkiye’de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirildi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğindeki değişiklik hakkında Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının, fiyat etiketi mevzuatında tüketici lehine düzenlemeler yapılarak ek tedbirlerin alınması gerekliliğini doğurduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Bu doğrultuda satış ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin fiyat etiketlerinde belirtilmesi zorunluluğu getirilerek, tüketicilerin bilgilendirilme hakkının korunması konusunda bir adım daha ileri gidilmesi hedeflenmiştir. Diğer yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması, yerli ürünlerin tüketiminin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve söz konusu ürünlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacı ile Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilerek, ekonomik istikrara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Bakanlığımız bu konuda yaşanan tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerekli özeni göstermekte ve tüketicilerin menfaatlerinin zedelenmesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, tüketicilerimizin de bu konuda bilinçli hareket ederek hassasiyet göstermesi ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcıları Bakanlığımıza veya Ticaret İl Müdürlüklerimize bildirmesi büyük önem arz etmektedir.”  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.