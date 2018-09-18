Yerli ürünlere etiket geliyor

Fiyat Etiketi Yönetmeliğindeki değişiklik hakkında Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının, fiyat etiketi mevzuatında tüketici lehine düzenlemeler yapılarak ek tedbirlerin alınması gerekliliğini doğurduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Bu doğrultuda satış ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin fiyat etiketlerinde belirtilmesi zorunluluğu getirilerek, tüketicilerin bilgilendirilme hakkının korunması konusunda bir adım daha ileri gidilmesi hedeflenmiştir. Diğer yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması, yerli ürünlerin tüketiminin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve söz konusu ürünlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacı ile Türkiye'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilerek, ekonomik istikrara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Bakanlığımız bu konuda yaşanan tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerekli özeni göstermekte ve tüketicilerin menfaatlerinin zedelenmesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, tüketicilerimizin de bu konuda bilinçli hareket ederek hassasiyet göstermesi ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcıları Bakanlığımıza veya Ticaret İl Müdürlüklerimize bildirmesi büyük önem arz etmektedir.”