Yerli, yapay zekalı kan sayım cihazının prototipi görücüye çıktı

Tamamen yerli üretim olan cihazın, lösemi, lenfoma, talasemi, diğer anemiler ve trombosit hastalıkları gibi birçok kan hastalığına tanı konulmasında ve tedavi sürecinde kullanılacağı belirtildi.

İstanbul'da düzenlenen 12'nci Ulusal Aferez Kongresi'nde görücüye çıkan,TÜBİTAK Ar-Ge desteği ile Lifatek Elektronik firmasının 18 ayda prototipini geliştirdiği kan sayım cihazı 'Lifacell'in lösemi, lenfoma, talasemi, diğer anemiler ve trombosit hastalıkları gibi birçok kan hastalığına tanı konulmasında ve tedavi sürecinde kullanılacağı ve 6 ay içerisinde piyasaya sürülmeye hazır olacağı aktarıldı.Türk mühendisler, biyologlar ve hekimlerin birlikte çalışmasıyla ortaya çıktığı belirtilen medikal cihaz 'Lifacell'in, kan hastalıklarına hızlı tanı koymada kullanılacağı ve klinik veriler ile eğitilmiş yapay zeka kullanarak kanı analiz eden yerli medikal cihaz olduğu vurgulandı. Türk Aferez Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Emre Tekgündüz, cihazı değerlendirirken, Lifatek Elektronik firmasının kurucu ortağı endüstri mühendisi Şükrü Özsürekçi, cihaz hakkında bilgiler verdi.

"Doğru hastanın bizimle buluşmasını sağlayacak"

Cihazı değerlendiren Doç. Dr. Emre Tekgündüz, "Kan sayımı, dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılıyor. Ülkemizde kan sayımı değerlendirilip bazı anormallikler tespit edildikten sonra hastalar genellikle kan bilimi uzmanına yönlendiriliyor. Ülkemizde bunun sayısı son derece sınırlı. 80 milyonluk ülkemizde 500'ü aşmayan bir hematolog sayısı olduğu için hastalara hizmet verme konusunda doğru hastanın bize yönlendirilmesi büyük önem taşıyor. O zamanda bu kan sayımına bütün hekimler bakıyor. Bu sistemin güzel tarafı yapay zekayı kullanması. Burada bir algoritma oluşturarak şüpheli ve gerçekten önemli bir durum varsa o zaman hematologa göndermek şeklinde sonuç çıkartıyor. Bu bizim iş yükümüzü çok hafifletecektir. Şu haliyle hematologlardan çok hematoloji dışı alanlarda daha büyük kullanım alanı bulacağını ve doğru hastanın bizimle buluşmasını sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Şirketin TÜBİTAK destekli kurulduğunu ifade eden Şükrü Özsürekçi, "Yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışmaya başladık. Lifacell adını verdiğimiz medikal cihazımızın prototipini ortaya çıkardık. Cihaz, kan hastalıklarının tanısında ve seyrinde sıklıkla kullanılan periferik yayma dediğimiz bir kan testini otomotize ediyor. Bunun üzerine kurulmuş bir medikal cihaz. Normalde süreç manuel işliyor. Bir kan örneği hastadan alındıktan sonra lamın üzerine damlatılıyor, yayılıyor, boyanıyor ve mikroskop altında uzman hekimler tarafından bu kan örneğindeki hücreler inceleniyor. Hücrenin şekilsel bozukluklarına göre de bu test işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Cihazımız tüm manuel süreçleri otomotize ettikten sonra içinde bulunan mikroskopla hücre görüntülerini alıp yapay zeka ile bu hücreleri sınıflandırarak onlarla ilgili anormallikleri tespit etmek üzere çalışıyor. Bu hücreleri sınıflandırdıktan sonra da anormallikleri tespit etmiş oluyor" açıklamasında bulundu.

"Başka bir amacımız kan testlerini diğer sağlık birimlerinde kullanılabilir hale getirmek"

Cihazın diğer bir amacının uzman hekim ve uzman teknisyen tarafından yapılan kan testlerini, ilgili tüm sağlık birimlerinde de kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirten Özsürekçi, "Bu sayede daha pahalı olan testlerin önüne geçerek hem ciddi maliyet avantajı sağlamak hem de büyük ölçekli hastanelerimize olan gereksiz başvuruları engelleyerek hekimlerimize destek olmak. Böylece onlara ciddi zaman tasarrufu sağlamış oluyoruz. Ayrıca manuel süreçte de hücre görüntülerinin kayıt edilmesi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz bu sorunu da gidermiş olacak. Aldığımız hücre görüntülerini, hastalığın seyri sırasında tekrar değerlendirmek için kayıt altına almış olacağız. Hastalığın seyrini çok rahat şekilde gözlemlemiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Tasarımı, yazılımı ve tüm süreçleri yerli imkanlarla ortaya çıktı"

Cihazın TÜBİTAK destekli bir proje olduğuna vurgu yapan Özsürekçi, "Tamamen yerli bir girişim. Tasarımı, yazılımı ve tüm süreçleri yerli imkanlarla ortaya çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçlerde de yerli çalışmaları desteklemek adına fark metotlar, pilot denemeler ve alım garantisi gibi benzer teşviklerin bizim önümüzü açmada önem taşıyor. Kemik iliği üzerine veya kanser hastalıkları üzerine de farklı versiyonlarının geliştirilmesi adına bizim için hayati önem taşıdığını düşünüyoruz" diye konuştu.