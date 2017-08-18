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Yerli yazılım Netsparker, yüzde yüz İngiltere standartlarında

Siber güvenlik alanında, Türkiye'nin dünya çapında markası Netsparker büyük bir başarıya daha imza attı. Şirket, İngiltere dijital pazarının en önemli standartlarından sayılan G-Cloud 9 Framework’ün belirlediği birçok yeterliliği sağladığı için İngiltere Dijital Marketinde kabul edilen yazılımlar listesine girdi.Bu standart, Netsparker’ın İngiltere’de tüm bakanlık ve kamu kurumlarında kabul görmesini sağlıyor.

Yerli yazılım Netsparker, yüzde yüz İngiltere standartlarında

18 Ağustos 2017 11:20

Türkiye'nin dünya çapında bilgi güvenliği markası Netsparker, büyük bir başarıya daha imza attı. Yüzde yüz yerli yazılım şirketi Netsparker, geliştirdiği bilgi güvenliği yazılımıyla, İngiltere dijital pazarında en önemli standartlardan sayılan G-Cloud 9 Framework’ün belirlediği birçok yeterliliği sağladığı için İngiltere Dijital Marketinde kabul edilen yazılımlar listesine girdi. Kurulduğu yıl 2009’dan bugüne geliştirdiği siber bilgi güvenliği yazılımı ile yurtiçi ve yurtdışı dijital pazarlarda başarısını ispatlayan şirket, bu onayla İngiltere dijital pazarına ürün verebilen yazılımlar arasına girdi.

Dünyada web güvenlik alanında hedeflerini gerçekleştirmenin heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Netsparker CEO’su Ferruh Mavituna,“İngiltere Dijital Marketi tarafından kabul edilen yazılımlar listesine girmek için G-Cloud 9 Framework tarafından belirlenmiş birçok yeterliliğe sahip olmak gerekiyordu. 2009’dan bugüne yaptığımız çalışmalarla ve kaydettiğimiz ilerlemeyle dijital güvenlik alanında ne denli başarılı olduğumuzu kanıtlamış olduk.Türkiye’nin gururu olarak Netsparker’ın adını tüm dünya dijital pazarında yeni başarılarla duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

Netsparker CEO’su Ferruh Mavituna, İngiltere Dijital Marketi tarafından kabul edilen yazılımlar listesine girmenin önemini vurgulayarak, “İngiltere'de özel sektörde şirketler tarafından ‘bulut/çevrimiçi’ tabanlı uygulamaların kullanımı yaygınlaştı. Bu sebeple bu listede olmanın önemi her zamankinden daha büyük. Bu onay Netsparker’ın İngiltere’de tüm bakanlık ve kurumlarca da kabul görmesi anlamına geliyor. Bu onay, aynı zamanda İngiltere’de özel sektördeki firmaların da kullanımı kolay ve eşsiz birçok özelliğe sahip Netsparker’a güvenmesini sağlıyor” dedi.

Etiketler: Ferruh Mavituna, Netsparker, Siber güvenlik alanı


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