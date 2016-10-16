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Yerlikaya'dan patlama sonrası açıklama

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı basın açıklamasında, Alevi Kültür Derneği’ne yönelik canlı bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı üzerine yapılan operasyonlarda, eylemi tasarlayan Mehmet Kadir Cebair’in de bulunduğu 2 ayrı canlı bombanın kendisini patlattığını ifade etti.

Yerlikayadan patlama sonrası açıklama

16 Ekim 2016 18:23

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gazinatep’te Alevi Kültür Derneği’ne yönelik canlı bombalı saldırı düzenleneceği üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü operasyonlarda 19 şüpheliyi gözaltına alındığı ve bir deponun ele geçirildiğini söyledi. Depoda 9.5 kilogram anti tank da ele geçirildiğini anlatan Vali Yerlikaya, “Gaziantep’te bir süredir alevi kültür derneğine yönelik canlı bomba saldırısı yapılacağı istihbarati gelmekteydi. Bu istihbaratlarla ilgili emniyet, MİT büyük bir sabır ve titizlikle çalışıyordu. Bu güne kadar, sabırlı çalışma sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Bir depo ele geçirildi. Bu deponun içerisinde bir kiloluk, poşetlenmiş 15 TNT bir adet 9.5 kg ağırlığında anti tank mayını çok sayıda bomba tesirini attırmaya yönelik vida, 2 adet boş canlı bomba yeleği, kablolar ve tüm faaliyetlerde kullanılan pek çok malzeme ele geçirildi. Bu ele geçirilen malzemeler 19 şüpheli ve istihbarat bilgilerinin değerlendirilmesi sonra Emniyet Müdürlüğümüz, İstihbaratımız, 12.10’da Şahinbey ilçemizde canlı bomba olan bir hücre evine operasyon düzenledi. Biri canlı, biri yakalanacağını anladığı için, üzerinde ve elinde bulunan bombayı patlattı” dedi.

Patlamanın meydana geldiği anı da anlatan Vali Yerlikaya, “Binayı biliyoruz, dairenin ne olduğunu bilmiyorduk. O binada yukarıdan aşağıya tüm binaları tetkik ederek, gidiyorduk. Alt katta yakalanınca anlayınca bombayı patlatıyor. Bu esnada, Özel Harekatçı ve bomba ekibimizden 3 polis kardeşimiz şehit, 5 kardeşimiz yaralı, 4 vatandaşımız da yaralandı” ifadelerini kullandı.

Operasyonda ele geçirilen bulgular doğrultusunda saat 16.27’de yaklaşık Şehitkamil ilçesi Durak Mahallesi Pırlanta Sitesi’ne geçildiğini söyledi. Burada bombalı eylemlerin planlayıcı olduğu düşünülen Mehmet Kadir Cebair’in kaldığı eve yönelik operasyon düzenlendiğini anlatan Vali Ali Yerlikaya, “Mehmet Kadir Cebair isimli, önceki patlamanın yaşandığı hücre evinin lojistik desteği sağlayan, bomba yapımını, diğer ihtiyaçlarını temin eden ve bu şehirde başta Alevi Kültür Derneğimiz ve diğer hedeflere nasıl eylem yapacağını tasarlayan, yani beyni olan şahsın tespitini yaptık. Arkadaşlarımız direkt oraya gitti. Orada kendisi de yakalanacağını anladığı için kendisini patlatmaya hazırlandığı esnada şahsı, polisimiz bomba ile ilgili etraftaki ev sahiplerine ve komşularının zarar görmemesi için bulunduğu karşı inşaattan etkisiz hale getiriyor. Bu esnada o da yapmış olduğu bomba düzeneğini evdeki bombayı patlatıyor. Hamdolsun, bu hücre evindeki operasyondan sonra sadece Mehmet Kadir Cebair etkisiz hale getiriliyor. İki çocuğu ve eşi sağ yaralanmadan ele geçiriliyor. Yaralan olmadan bu iş tamamlandı" şeklinde konuştu.
Şehit polislerin cenazelerinin yarın sabah memleketlerine uğurlanacağını belirten Vali Yerlikaya, "Büyük sınavdan geçiyoruz. Terörle mücadele ediyoruz. 2 milyon hemşehrimiz, 350 bin bize emanet muhacirimiz için, gece gündüz demeden can güvenliği huzuru ve esenliği için çalışıyoruz. 3 şehit verdik, çok üzüntülüyüz. Yarın saat 11.00-11.30 sıralarında memleketlerine uğurlayacağız" diye konuştu.


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