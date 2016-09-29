Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamada, “29 Eylül 2016 tarihinde çeşitli yayın organları tarafından servis edilen Adana merkezli Kilis, Şanlıurfa ve Mersin’de FETÖ operasyonları kapsamında bazı dernek ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve 24 doktor, diş hekimi ve eczacının gözaltına alınmasıyla ilgili haberlerde Yeryüzü Doktorları Derneği’nin ismi geçmiştir. Söz konusu operasyon başka kuruluşlara yönelik gerçekleştirilmiş olup Yeryüzü Doktorları Derneği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Derneğimizin söz konusu yapılanma ve ilgili vakıflarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.