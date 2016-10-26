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Yesevi'nin Kasım-2016 sayısı çıktı

'Aylık sevgi dergisi' Yesevi’nin Kasım-275. sayısı okuyucuyla buluştu.


26 Ekim 2016 09:40

Yesevi’nin Kasım-275. sayısında, Erdoğan Aslıyüce’nin kaleme aldığı Kırşehir’de Sarı Saltuk Ahî Evren Görüşmesi başlıklı yazısı ilgiyle okunurken, Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Aslıyüce’nin Sarı Saltuk adlı dizi yazısının kitap haline getirilmesi bekleniyor.
Süheyl Başaran’ın 'Yahya Kemal’in Bestelenen Şiirleri' başlıklı incelemesi bu sayıda devam ederken, dil bilimci Yusuf Gedikli de 'Türk Kültürünün Yabancı Kişi Adlarına ve Soyadlarına Etkisi' konulu önemli yazısıyla sayfalarda yer aldı.
Hüdavendigar Onur’un 'Sömürge Aydını' başlıklı yazısı ile Mustafa Öncül’ün kaleme aldığı 'İslam Peygamberinin Söylemlerinde Türkler' yazısı okunması gereken diğer yazılar.
Aylık Yesevi dergisinde ayrıca kitap tanıtımları ve son bir ay içindeki önemli olaylar hakkında bilgi veriliyor.
 

Etiketler: Yesevi


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