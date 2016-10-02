Diğer
Kategoriler

Yeşil Artvin Derneği’ne imza suçlaması

Yeşil Artvin Derneği’nin siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının imzalarını toplayarak bölgede madencilik faaliyeti yapacak şirketi Almanya’ya şikayet ettiği iddia edildi.

Yeşil Artvin Derneğine imza suçlaması

02 Ekim 2016 09:22

Belgede imzası olduğu iddia edilen Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, konuyla ilgili olara“Benim böyle bir imzadan bilgim yok” dedi. Yeşil Artvin Derneği’nin, Artvin’de Cerattepe maden projesini engellemek için maden şirketinin belgelerini Almanya’ya gönderdiği iddialarının ardından gündeme yeni bir iddia daha geldi. Derneğin Almanya Ekonomi Bakanlığı’na, gönderdiği mektuba Artvin’deki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına da imza attırdığı iddia edildi.

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı kendisinin bu belgeye imza atmadığını söyledi. Saadet Partisi İl Başkanı Gültekin Soydan basın mensuplarının belgeye imza atıp atmadığını sorması üzerine, ”Saadet Partisi Artvin İl Başkanı olarak şahsen ben böyle bir şey imzalamadım. Fakat 51 tane sivil toplum örgütü var. Siyasi partiler var. Bizden de bir görevli arkadaş olduğu söyleniyor. Ben kendisiyle görüşemedim eğer o kardeşimiz imza atmışsa onu bilemem. Ama içeriğini biz araştırdık buradaki amaç şu, mevcut Artvin'deki madeni çıkartma talebinde bulunan şirketin Alman hükümetinden kredi almak için talebi olmuş. Burada gönderilen sivil örgütlerden 51 adet imzanın da 'neden bu şirket Almanya'dan böyle bir kredi talebinde bulundu' diye bunu kamuoyuna bildirmek için böyle bir imza hazırlanmış“ ifadelerini kullandı.

Yer altındaki zenginliklerin mutlaka kullanılması gerektiğini vurgulayan Soydan, “Yer altındaki bu zenginliği işletmeye açarken yer üstündeki bitki örtüsünden al, bütün canlıları, özellikle insan hayatını, çevreyi korumak şartıyla, son model teknoloji kullanılmak üzere bu madenler çıkartılmalı. Bu madenlerden çıkartılırken mutlaka galeri usulü kapalı, çıkan hafriyatı da başka bir bölgede işletmek suretiyle hem insanı hem çevreyi korumuş oluruz” diye konuştu. 

Etiketler: imza açıklaması, Yeşil Artvin Derneği


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!