Belgede imzası olduğu iddia edilen Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, konuyla ilgili olara“Benim böyle bir imzadan bilgim yok” dedi. Yeşil Artvin Derneği’nin, Artvin’de Cerattepe maden projesini engellemek için maden şirketinin belgelerini Almanya’ya gönderdiği iddialarının ardından gündeme yeni bir iddia daha geldi. Derneğin Almanya Ekonomi Bakanlığı’na, gönderdiği mektuba Artvin’deki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına da imza attırdığı iddia edildi.

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı kendisinin bu belgeye imza atmadığını söyledi. Saadet Partisi İl Başkanı Gültekin Soydan basın mensuplarının belgeye imza atıp atmadığını sorması üzerine, ”Saadet Partisi Artvin İl Başkanı olarak şahsen ben böyle bir şey imzalamadım. Fakat 51 tane sivil toplum örgütü var. Siyasi partiler var. Bizden de bir görevli arkadaş olduğu söyleniyor. Ben kendisiyle görüşemedim eğer o kardeşimiz imza atmışsa onu bilemem. Ama içeriğini biz araştırdık buradaki amaç şu, mevcut Artvin'deki madeni çıkartma talebinde bulunan şirketin Alman hükümetinden kredi almak için talebi olmuş. Burada gönderilen sivil örgütlerden 51 adet imzanın da 'neden bu şirket Almanya'dan böyle bir kredi talebinde bulundu' diye bunu kamuoyuna bildirmek için böyle bir imza hazırlanmış“ ifadelerini kullandı.

Yer altındaki zenginliklerin mutlaka kullanılması gerektiğini vurgulayan Soydan, “Yer altındaki bu zenginliği işletmeye açarken yer üstündeki bitki örtüsünden al, bütün canlıları, özellikle insan hayatını, çevreyi korumak şartıyla, son model teknoloji kullanılmak üzere bu madenler çıkartılmalı. Bu madenlerden çıkartılırken mutlaka galeri usulü kapalı, çıkan hafriyatı da başka bir bölgede işletmek suretiyle hem insanı hem çevreyi korumuş oluruz” diye konuştu.