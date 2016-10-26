Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, "Yeşil çayın siyah çaydan farkı, çay yapraklarının işlenme şekillerine bağlıdır. Yeşil çay ‘Camellia sinensis’ adındaki bir bitkinin yapraklarından elde edilir. Siyah çayın da aynı bitkiden elde edilmesine rağmen, yeşil çaya göre yaprakları daha yavaş kurutulduğu için yaprakları kararır. Yeşil çayın ise yapraklarına kısa bir süre içinde yüksek sıcaklıkta şok soldurma işlemi yapılır ve renk değişimi gerçekleşmez. Yavaş kurutma şekli sadece renk kaybına sebep olmaz, yapraklarındaki antioksidan miktarını da azaltır. Bu sebeple yeşil çayın antioksidan (vücudumuza zarar veren maddelerle savaşan) miktarı daha fazladır" dedi.

Birçok bilimsel çalışmayla yeşil çayın; antioksidan, kanserden korunma, yaşlanmaya karşı etkili olma, kalp ve damar hastalıklarından korunmaya kadar birçok özelliğinin kanıtlandığını kaydeden Yıldız, "Bu etkileri sağlayan yeşil çayın içindeki bazı bileşenlerdir. Bunlar; polifenoller, kateşinler, flavonoidlerdir. Bunlardan en sık duyduğumuz bir kateşin türü olan epigallokateşin gallat (EGCG)tır. Çünkü içindeki kafeinle beraber yağ yakıcı etkisi olduğu, uzun süredir bilinen, piyasada duyulan bir bilgidir. EGCG, üretim şeklindeki işlemler sebebiyle siyah çayda bulunmamaktadır. Aynı zamanda başka çalışmalar, polifenolik bileşenlerin adipoz (yağ) dokuda, yağların yakılmasını arttırdığını göstermiştir. Termojenik etkisi ile metabolizma hızını da desteklemektedir. Yani kısaca, yeşil çayın düzenli kullanımı ile vücudun yağ yakımını sağlayabildiğini, metabolizmayı hızlandırdığını, kilo verdikten sonra adipoz dokunun gelişimini engelleyebildiğini, obeziteden koruduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ne kadar içilmeli?

Yıldız, "2-2.5 gram (bir tutam) yeşil çay bir kupa kaynamış su ile 3-5 dakika demlenerek (ağzı kapalı) içilmesi içindeki sağlıklı bileşenlerden faydalanmak açısından önemlidir. Günde 2-3 kupa içilebilir. Bazı sağlık problemi olanların yeşil çay tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. Böbrek hastaları, hipertiroid hastaları, hamileler, kalp-damar hastaları, bazı psikolojik (panik atak) rahatsızlığı olanlar, uyarıcı ilaç alanlar çayı dikkatle ve uzmana danışarak tüketmelidirler. Tabii şunu unutmamak gerekir: Zayıflama ve yağ yakımı sadece yeşil çay ile sağlanamaz. Yeterli ve dengeli beslenme ile beraber içildiğinde kilo verme hızını destekler" şeklinde konuştu.

