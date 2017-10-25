‘Yeşil’ kod adıyla 370 bin TL dolandırıcılık iddiası

İddiaya göre, Antalya’da Turgut K. isimli şahıs, bir iş adamı ile kardeşlerine kendisini ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıttı. Turgut K.'nın, ayrıca kardeşi Kemal K.’nın da Antalya’ya İstihbarat Şube Müdürü olarak atandığını söylediği ileri sürüldü. Kısa süre içinde iş adamı ile samimi olan Turgut K., Kuzey Irak’ta iş bağlama vaadiyle iş adamından 370 bin lira aldı.

İş adamı ve kardeşi bir süre sonra durumdan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra Turgut K., kardeşi Kemal K. ve yanlarında bulunan Nihal B.’yi Denizli'de gözaltına aldı.

Zanlıların Antalya’daki evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile bin 500 euro sahte para ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan Turgut K., kardeşi Kemal K. ve yanlarındaki Nihal B. kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Sorguları tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İsa Akar-Harun Erdoğdu



