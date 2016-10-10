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Yeşil sahadaki kavgayı dikenli teller bile engelleyemedi

Yalova’da oynanan 1. Amatör Küme maçında Yeşilovaspor ile 1877 Üvezpınarspor takımları karşı karşıya gelirken, maçın 75. dakikasında futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıktı.

Yeşil sahadaki kavgayı dikenli teller bile engelleyemedi

10 Ekim 2016 15:37
Yeşil sahadaki kavgayı dikenli teller bile engelleyemedi - Tıkla İzle

Yeşilovaspor kale arkasında yer alan 1877 Üvezpınarspor taraftarlarının ev sahibi ekibin kalecisi Metin Düzgün’le sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Olayda Yeşilovalı taraftalar ve futbolcuları dikenli teller bile önleyemezken, çıkan olayları emniyet kuvvetleri güçlükle önledi.
Yaşanan olaylar sonrasında maçı yöneten karşılaşmanın hakemi Muharrem Dağdeviren karşılaşmayı tatil ederken, Yeşilovalı futbolcular Metin Düzgün, Cengiz Dağ, Ferdi Dağ, Ramazan Dağ, Mustafa Yakıt ve Umut Murat Alınmış’a kırmızı kart gösterdi.
 

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