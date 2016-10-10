Yeşilovaspor kale arkasında yer alan 1877 Üvezpınarspor taraftarlarının ev sahibi ekibin kalecisi Metin Düzgün’le sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Olayda Yeşilovalı taraftalar ve futbolcuları dikenli teller bile önleyemezken, çıkan olayları emniyet kuvvetleri güçlükle önledi.

Yaşanan olaylar sonrasında maçı yöneten karşılaşmanın hakemi Muharrem Dağdeviren karşılaşmayı tatil ederken, Yeşilovalı futbolcular Metin Düzgün, Cengiz Dağ, Ferdi Dağ, Ramazan Dağ, Mustafa Yakıt ve Umut Murat Alınmış’a kırmızı kart gösterdi.



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