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Yeşil sahalardan çay ocağına

Suriye milli takımının formasını 47 kez giyen Abdul Fettah Aga, Suriye’deki iç savaştan 5 yıl önce kaçarak sığındığı Hatay'da çaycılık yapıyor.

Yeşil sahalardan çay ocağına

21 Kasım 2016 11:10
Yeşil sahalardan çay ocağına - Tıkla İzle

Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı ailesi ile birlikte Türkiye’ye kaçarak Hatay'a sığınan, Halep’in köklü kulüplerinden Al İttihad’ta forma giyen Abdul Fettah Aga (29), bir müddet sonra getirdiği parasının bitmesinin ardından ailesinin geçimini sağlayabilmek adına Hatay’da çay ocağında çalışmaya başladı.

25 yaşındayken iç savaştan dolayı futboldan kopan Abdul Fettah Aga futbol özlemini Antakya Atatürk Stadı'nda yaptığı idmanlarla bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyor.

3 Temmuz 2007 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beşar Esed’in de katıldığı Halep Olimpiyat Stadı'nın açılışında oynanan Fenerbahçe - Al İttihad dostluk maçının 9. dakikasında Fenerbahçe’ye yaklaşık 40 metreden gol atan Abdul Fettah Aga futbol oynadığı günlerini çok özlüyor.
Halep’in en köklü kulüplerinden Al İttihad'ın altyapısından yetiştiğini ve A takımında forma giydiğini ifade eden Aga, “Milli takıma kadar yükseldim, 47 kez milli formayı giydim. Halep’teki Olimpiyat Stadı'nın açılışında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği özel maçta karşılaştığımız Fenerbahçe'ye karşı forma giydim, attığım o golü hala unutamıyorum. İç savaşın başlamasıyla 5 yıl önce çocuklarımı, ailemi alarak Suriye'yi terk ettim, Türkiye’ye sığındım. Savaş hali olduğu için lisansımı da alamadım. Hiçbir kulüpte top oynama şansım olmadı. Şimdi de maddi imkansızlıklar yüzünden ailemi geçindirmek için bir kıraathanede çaycı olarak çalışıyorum” dedi.

Adem Karagöz 
 


 

Etiketler: Suriye


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