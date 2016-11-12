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Yeşil sahalardan, DJ kabinine

Yeşil sahalardan DJ’lik kabinine hızlı bir geçiş yapan ünlü eski Milli futbolcu Ümit Karan, performansıyla Edirnelileri coşturdu.

Yeşil sahalardan, DJ kabinine

12 Kasım 2016 12:57

Edirne’de özel bir gece kulübünde düzenlenen partide DJ’lik kabinine giren ünlü eski Milli futbolcu Ümit Karan, çaldığı şarkılarla Edirnelilere keyifli bir gece yaşattı. Birbirinden başarılı futbol kariyerinin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda katıldığı Survivor yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren ünlü eski futbolcu Karan, son yıllarda da DJ’lik kabinindeki performanslarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Karan, yaklaşık 1 saat sahne aldığı gecede çaldığı şarkılarla Edirnelilerden de tam not aldı.

Koray Ustabaşı 

 

Etiketler: ümit karan


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