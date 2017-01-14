Yeşil Yol Projesi kapsamında düzenlenen istişare toplantısının 5.si Ordu’da gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayacak proje toplantısına Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Bülent Civelek ile 8 ilden yetkililer katıldı. 235 km’lik bölümü Ordu sınırları içerisinde yer alan yeşil yolun 110 km’lik kısmı Karayolları, 125 km’lik kısmı ise Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunuyor.

9 ili kapsıyor

DOKAP’a bağlı Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun’un il özel idareleri ve Ordu, Samsun ve Trabzon illerinin Büyükşehir Belediyeleri yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda,proje kapsamında ödeneği DOKAP tarafından temin edilen yeşil yol çalışmaları istişare edildi, öneriler sunuldu ve eksiklikler değerlendirildi. Yeşil yolun Samsun’dan Artvin’e kadar 9 ili kapsayacağını ifade eden Genel Sekreter Vekili Bülent Civelek, “Mevcut yolların iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesini amaçlayan Yeşil Yol Projesi’yle tabiata zarar vermemek amaçlanmaktadır. Bu yüzden yapılan istişare toplantıları oldukça önemlidir” dedi.

Yeşil Yol 2018 yılı sonunda tamamlanacak

İstişare toplantılarıyla turizm koridoru ve yeşil turizm olarak da tanımlanan Yeşil Yol Projesi’nde gelinen durum masaya yatırılırken, gelecek ayın planlamasının yapıldığını söyleyen DOKAP Başkanı Ekrem Yüce ise, “Böyle nezih bir ortamda bu istişareyi gerçekleştirme imkanı sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında öngörülen Yeşil Yol Projesi, önce 8 ili kapsıyordu, Tokat ilinin de DOKAP kapsamına dahil edilmesiyle birlikte projedeki il sayısı 9’a çıktı. Şubat ayının ilk haftasında eylem planlarıyla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirerek Tokat’la ilgili çalışmaları da sürdüreceğiz. Yeşil Yol Projesi dâhilindeyolun 700 km’lik kısmın yapılmasıyla birlikte 2018 yılı sonuna tamamlanması amaçlanıyor” diye konuştu.

Metin Akyürek