Ordu Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan Kabadüz Çambaşı Yaylası ile Mesudiye Topçam Mahallesi arasındaki yaklaşık 20 km’lik yolun üst yapı ihalesini gerçekleştirdi. Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi ile Kabadüz ilçesi Çambaşı-Horu Yaylası’nı birbirine bağlayan yaklaşık 24 km’lik güzergahta altyapı çalışmaları tamamlandı. Alt yapısı tamamlanan güzergahın 20 km’lik bölümünün sıcak asfalta hazır hale getirilmesi amacıyla yapılacak üst yapı imalatının ihalesi de gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz Master Planı çerçevesinde yapım çalışmaları devam eden Yeşil Yol Projesi ile Samsun’dan Artvin’e kadar tüm yaylalar birbirine bağlanıyor. 240 km’lik bölümü Ordu sınırları içerisinde yer alan yeşil yolun 110 km’lik kısmı karayolları ve 130 km’lik kısmı ise Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunuyor.