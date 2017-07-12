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Yeşil yumurta yumurtlayan tavuk şaşırttı

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bir çiftçinin beslediği tavuğunun yeşil yumurta yumurtlaması görenleri şaşırttı.

Yeşil yumurta yumurtlayan tavuk şaşırttı

12 Temmuz 2017 09:27

Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Afşar’a ait kümeste tavukları kontrol eden yeğeni Enes Afşar, kümeste yeşil bir yumurta olduğunu gördü. Yeşil renkteki yumurtayı amcasına götüren Enes Afşar, “Kümeste yumurtayı bulunca koşarak amcama gittim. Amcama bunun ne olduğunu sorduğumda ise yeşil yumurta olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

Yeşil yumurtayı görünce ederek araştırmaya girdiklerini ifade eden İbrahim Afşar, “Yeğenim heyecan ve şaşkınlık içinde koşarak elinde yeşil yumurta ile geldi. Bizim bu tavuğun ilk yumurtası, biz bunun türünü bilmeden beslemişiz. Araştırmamız sonucu tavuğun türünün Şili kökenli 'araucana' cinsi tavuk olduğunu öğrendik. Yeşil yumurtanın vitamin değeri yüksekmiş. Yeşil yumurtanın pazar değerinin yüksek olduğunu öğrendikten sonra 'araucana' cinsi tavuk sayısını çoğaltarak, yeşil yumurta üretimini yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu. 

İsmail Kabakdere
 

Etiketler: yeşil yumurta


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