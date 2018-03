Vatandaşlar Yeşilay Haftası hakkında internetten araştırmalar yapıyor. Peki Yeşilay Haftası Nedir, Ne Zaman Kutlanır? Yeşilay Haftasının Amacı Nedir? gibi sorularınızın tüm cevabını haberimizde bulabileceksiniz. İşte detaylar...

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yeşilay Haftası mart ayının ilk haftasında kutlanır. Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Kamuya Yararlı Cemiyetler, çalışmaları memleket çapında faydalı olan, ülke ve toplum menfaatine hizmet eden cemiyetlerdir.

Anadolu Üniversitesi Yeşilay Kulübü tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bağımlılıklara karşı mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Yunus Emre Kampüsü Hukuk Fakültesi önünde toplanan üniversiteli gençler, burada açtıkları afiş ile bağımlılıklara karşı mücadele için destek istedi. Daha sonra sloganlar eşliğinde yürüyüşe başlayan grup, kampüs içindeki fakülteleri gezerek buradaki öğrencileri kendilerine katılmalarını istedi. Ardından gençler, ellerinde bulunan yazılı dövizlerle ‘Bağımlı olma özgür yaşa’ şeklindeki sloganlarla üniversite rektörlük binası önüne geldi.

Burada basın açıklaması yapan Anadolu Üniversitesi Yeşilay Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ercan Çekici, Türkiye’de her yıl uyuşturucu madde kullanımı yüzünden on binlerce adli vak'a yaşanmakta olduğunu belirterek, “Her yıl binlerce canımızı, gençlerimizi uyuşturucu madde yüzünden toprağa vermekteyiz. Sadece 2017 yılında 2 bin 148 canımızı uyuşturucu madde yüzünden kaybettik. Türkiye olarak sadece uyuşturucu madde yüzünden her yıl milyarlarca Türk lirasını çöpe atmaktayız. Türkiye’de alkol kullanımı 1 milyar litreyi aştı ve her yıl milyonlarca lira yok olup gitmektedir. Ayrıca ülkemizde sigara içme 12-13 yaşlara kadar düştü. Dünyada her yıl Türkiye büyüklüğünde ormanlık alan sigara üretimi yüzünden yok olurken, yine bu yerlerde tütün üretiminde 3-5 dolar karşılığında çalıştırılan binlerce masum 40 yaşına gelmeden ölmekte. Dünyada her yıl 10 milyon insan sadece sigara kullanımı yüzünden ölmektedir” şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından öğrenciler olaysız şekilde dağıldı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin terörle mücadele ile aynı olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bugün uyuşturucu sadece Ünye'nin değil tüm dünyanın sorunudur" dedi.

Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye Kent Konseyi ve Ünye Ele Ele Derneği tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ konulu konferans düzenledi.

“Uyuşturucu toplumsal bir sorundur”

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bugün uyuşturucuyla mücadele sadece bir kurumun ya da kuruluşun sorumluluğunda değildir. Gerek birey olarak gerekse bizler kuruluşlar olarak bu mücadeleyi birlikte yürütmeliyiz. Bundan 5 yıl önce uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiği konusunda her toplantımızda yanımızda kim var diye düşündüğümüzde millet olarak polis ve jandarmayı söylerdik. Ancak bugüne bakıldığında Kent Konseyimiz, El Ele Derneğimiz ve toplumumuzun bütün temsilcileri ve gençleriyle beraber olmamız hepimizin mücadele ettiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Uyuşturucuyla mücadele terörle mücadele gibidir”

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin terörle mücadele ile aynı olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Biz bu konuda belediye olarak uyuşturucuyla mücadelede yapılacak olan tüm işler için açık çek veriyorum. Bugün uyuşturucu sadece Ünye'nin değil tüm dünyanın sorunudur. Ancak bizler bulunduğumuz yerlerden sorumluyuz. Bu iş bir ailenin sorunu da olsa aynı, yüz ailenin sorunu da olsa aynıdır. Amacımız gençlere her alanda etkili olmaktır. Yaptığımız bu çalışmaların sonucunda her mahallemizde spor kulüpleri kurarak bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Ünye Kent Konseyi ve Ünye Ele Ele Derneği olarak beraber yürüttüğümüz çalışmalarımıza beraber devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen konferansa ayrıca Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Esat Can Öztürk, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmit’te pedallar, Yeşilay Haftası için çevrildi

zmit Belediye öncülüğünde bir raya gelen 50’den fazla bisikletçi, pedallarını Yeşilay Haftası için çevirdiler.

İzmit Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen İzmitli bisikletçiler Yeşilay Haftası için bisiklet turu düzenledi. Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi önünde toplanan 50’den fazla bisiklet sever, Yeşilay Haftası’na farkındalık oluşturmak için pankart açtılar. Daha sonra SEKA Park’a kadar pedal çeviren bisiklet tutkunları turlarını tekrar Yahya Kaptan’da sonlandırdılar.

Yeşilay, sanal gerçeklikle tütün bağımlılığını anlatıyor

Yeşilay, Kadıköy Meydan'ında kurduğu 'Yeşilay Dünyası' çadırında çeşitli etkinliklerinin yanı sıra sanal gerçeklikle, tütün bağımlılığının ciğerlere verdiği zararları 3 boyutlu olarak gösteriyor.

Bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriyor. 3 Mart'ta Kadıköy Meydanı'nda kurulan ve akşama kadar 'Yeşilay Dünyası'nda devam eden etkinliklerde cam, origami, karikatür atölyelerinin yanı sıra; sergiler, bilgilendirme stantları, tütün bağımlılığının VR teknolojisi ile anlatıldığı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Etkinlikler arasında sanal gerçeklik gözlüğü ile tütün bağımlılığın zararlarını 3 boyutlu olarak gösterildiği etkinlik yoğun ilgi gördü.

''Türkiye'de ilk, tamamen Türk yapımı''

Simülasyon hakkında bilgi veren simülasyonun operatörü Korhan Kürşad Koçak, ''Sigaranın akciğere verdiği simülasyondur. Simülasyonda soluk borusundan alyuvarları kadar akciğer içinde oluşan zararları gösteriyor. Yeşilay, VR teknolojisini kullanarak insanlara tütün bağımlılığının vücutta açtığı tahribatı gösteriyor, farkındalığı artırıyor. Bu simülasyon Türkiye'de ilk. Tamamen Türk yapımı. Simülasyona giren insanlar şaşırıyor. 'Röntgenlerde görüldüğü gibi' diyorlar. İçinde gezdikleri zaman şaşkınlığa uğruyorlar'' dedi.

Sanal gerçekliğin bu uygulaması benzerlerinden farklı olarak bir ilk olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Yeşilay, sanal gerçeklik uygulamasıyla yenilikçi uygulamalarla bağımlılığın zararlarını anlatıyor. Dünyada ilk defa Yeşilay’ın özel içeriklerle geliştirdiği belirtilen uygulama, etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü.

Ünlü isimler Yeşil Sahne'de

Deneyimleriyle gençlere yol gösteren ünlü isimler Kadıköy Meydanı’nda kurulan Yeşilay’ın etkinlik alanında çocuklarla, katılımcılar ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yeşil Sahne'ye etkinliğin ikinci gününde Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları Eren Hacısalihoğlu, Gözde Kaya ve ses sanatçısı Züleyha Ortak konuk oldu.

''Yardımlara ulaşmak artık kolay''

3,5 yıl önce sigarayı bıraktığını belirten Oyuncu Eren Hacısalihoğlu, ''Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bütün hayatımın akışı değişti diyebilirim. Bağımlılığın içeriği ne olursa olsun, problemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yenilik her zaman güzeldir ve insanın zekasını, ruhunu geliştirir. Böyle platformda olup da elimden küçük birşey geldiyse çok büyük onur ve gurur duyarım. Tedavi yöntemlerinin henüz tam istenilen noktaya gelmediği zamanlarda birçok insan bağımlılık nedeniyle hayatını kaybetme noktasına geliyordu. Belki yardıma ulaşmak daha zordu. Şuanda yardım evinizin önünde. Yeşilay bağımlılara el uzatıyor. Bunun üzerine bir sürü kamu spotu veriyor,rehabilitasyon merkezleri açıyor, eğitimler veriyor, filmler çekiyor ve bende öyle bir filmde yer almıştım. Buna benzer çok fazla sosyal sorumluluk projesi yapılıyor. Bunlar artık insanların aklına yatıyor, kabul ediyor, benimsiyor'' şeklinde konuştu.

''Teknoloji bağımlılığının artmasıyla birlikte gençlerin hayatından çok fazla zaman çalınıyor''

Söyleşide moderatörlük yapan Ses Sanatçısı Züleyha Ortak, ''Yeşilay, son yıllarda hayatımızda sıkça yer alıyor. Sigara ve her türlü bağımlılıktan uzak olan biriyim. Yaptığım çalışmalarda bunların içine hiçbir zaman girmedim. Sigarının dumanında rahatsız olan biriyim, sosyal medyada bunu çok sık dile getiriyorum. Son dönemlerde bağımlılıkların sadece uyuşturucu madde değil, teknoloji bağımlılığının artmasıyla birlikte gençlerin hayatından çok fazla zaman çalınıyor. Sadece gençler değil, ebeveynler de buna ayak uyduruyor. Burada Yeşilay'ın önemli rolü var. Bağımlılıklardan uzak duran biri olarak benim için bu organizasyon mutluluk verici. Bence ilçelerimizin belli başlı yerlerinde bu tür organizasyonlar olmalı. Bu sadece Yeşilay Haftası nedeniyle değil, belli günler bunu sık sık tekrarlamalı, gençleri özellikle bu alan getirmeliyiz'' diye konuştu.

''Bağımlılık, çeşitli şekillerde birçok insanda var''

Oyuncu Gözde Kaya ise şunları söyledi: ''Bağımlılık, çeşitli şekillerde birçok insanda var. Antidepresan, teknoloji, sigara ve fastfood gibi pek çok noktada kendini gösteriyor. Ben bunu hazır yaşama bağlıyorum. Her şeyin elimize çok rahat gelmesi, insanların bir şeylere çok az kafa yormaları ve az düşünmeleri ile alakalı. Çok yoğun çalışan toplumlarda ve depresif toplumlarda sigara içme oranı yüksek. Çocuk yaşta olan bağımlılar var. Bu konuda çok büyük farkındalık gerekiyor. Bağımlılık, insanlar önüne geçmeye çalıştıkça daha fazlalaşıyor. Bence bu konuda insanların çocuk yaştan itibaren yönlendirilmeleri gerekiyor. Sigara içme, bilgisayarla oynama gibi değil de, insanlara gerçekten bir hobi, ilgi alanı ve mutluluğu temelde aşılamak gerekiyor. Spor yapılması lazım. Gerçekten bir ilgi alanı gerekiyor. İnsanların gezmesi lazım. İnsan bir şeye bağımlı olacaksa kendi sağlığına bağımlı olmalı. İnsanın kendini düşünmesi lazım. En önemli şey sağlık diye düşünüyorum''.

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?

Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir. Dokümantasyon; kendi konularında belge, bilgi ve haber toplama ve değerlendirme işlemleridir. Arşiv ise; bu belge ve haberlerin değerlendirilmeleri ile birlikte tasnif edilerek saklandığı yer demektir. İşte bu işlemle elde edilen bilgileri, hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür, kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. Bununla insanlara ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur. Eski adı Hilal-i Ahdar Cemiyeti'dir. Yeşilay’ın sembolü, karşıdan bakıldığında iki ucu sağa bakan yeşil bir hilâldir. Yeşilay sembolündeki hilâl, Milli kimliğimizi ve Devletimizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilâldeki yeşil renk, huzur ve mutluluğu temsil etmektedir.