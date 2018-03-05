Yeşilay, sanal gerçeklikle tütün bağımlılığını anlatıyor

Bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriyor. 3 Mart'ta Kadıköy Meydanı'nda kurulan ve akşama kadar 'Yeşilay Dünyası'nda devam eden etkinliklerde cam, origami, karikatür atölyelerinin yanı sıra; sergiler, bilgilendirme stantları, tütün bağımlılığının VR teknolojisi ile anlatıldığı bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Etkinlikler arasında sanal gerçeklik gözlüğü ile tütün bağımlılığın zararlarını 3 boyutlu olarak gösterildiği etkinlik yoğun ilgi gördü.

''Türkiye'de ilk, tamamen Türk yapımı''

Simülasyon hakkında bilgi veren simülasyonun operatörü Korhan Kürşad Koçak, ''Sigaranın akciğere verdiği simülasyondur. Simülasyonda soluk borusundan alyuvarları kadar akciğer içinde oluşan zararları gösteriyor. Yeşilay, VR teknolojisini kullanarak insanlara tütün bağımlılığının vücutta açtığı tahribatı gösteriyor, farkındalığı artırıyor. Bu simülasyon Türkiye'de ilk. Tamamen Türk yapımı. Simülasyona giren insanlar şaşırıyor. 'Röntgenlerde görüldüğü gibi' diyorlar. İçinde gezdikleri zaman şaşkınlığa uğruyorlar'' dedi.

Sanal gerçekliğin bu uygulaması benzerlerinden farklı olarak bir ilk olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Yeşilay, sanal gerçeklik uygulamasıyla yenilikçi uygulamalarla bağımlılığın zararlarını anlatıyor. Dünyada ilk defa Yeşilay’ın özel içeriklerle geliştirdiği belirtilen uygulama, etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü.

Ünlü isimler Yeşil Sahne'de

Deneyimleriyle gençlere yol gösteren ünlü isimler Kadıköy Meydanı’nda kurulan Yeşilay’ın etkinlik alanında çocuklarla, katılımcılar ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yeşil Sahne'ye etkinliğin ikinci gününde Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları Eren Hacısalihoğlu, Gözde Kaya ve ses sanatçısı Züleyha Ortak konuk oldu.

''Yardımlara ulaşmak artık kolay''

3,5 yıl önce sigarayı bıraktığını belirten Oyuncu Eren Hacısalihoğlu, ''Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bütün hayatımın akışı değişti diyebilirim. Bağımlılığın içeriği ne olursa olsun, problemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yenilik her zaman güzeldir ve insanın zekasını, ruhunu geliştirir. Böyle platformda olup da elimden küçük birşey geldiyse çok büyük onur ve gurur duyarım. Tedavi yöntemlerinin henüz tam istenilen noktaya gelmediği zamanlarda birçok insan bağımlılık nedeniyle hayatını kaybetme noktasına geliyordu. Belki yardıma ulaşmak daha zordu. Şuanda yardım evinizin önünde. Yeşilay bağımlılara el uzatıyor. Bunun üzerine bir sürü kamu spotu veriyor,rehabilitasyon merkezleri açıyor, eğitimler veriyor, filmler çekiyor ve bende öyle bir filmde yer almıştım. Buna benzer çok fazla sosyal sorumluluk projesi yapılıyor. Bunlar artık insanların aklına yatıyor, kabul ediyor, benimsiyor'' şeklinde konuştu.

''Teknoloji bağımlılığının artmasıyla birlikte gençlerin hayatından çok fazla zaman çalınıyor''

Söyleşide moderatörlük yapan Ses Sanatçısı Züleyha Ortak, ''Yeşilay, son yıllarda hayatımızda sıkça yer alıyor. Sigara ve her türlü bağımlılıktan uzak olan biriyim. Yaptığım çalışmalarda bunların içine hiçbir zaman girmedim. Sigarının dumanında rahatsız olan biriyim, sosyal medyada bunu çok sık dile getiriyorum. Son dönemlerde bağımlılıkların sadece uyuşturucu madde değil, teknoloji bağımlılığının artmasıyla birlikte gençlerin hayatından çok fazla zaman çalınıyor. Sadece gençler değil, ebeveynler de buna ayak uyduruyor. Burada Yeşilay'ın önemli rolü var. Bağımlılıklardan uzak duran biri olarak benim için bu organizasyon mutluluk verici. Bence ilçelerimizin belli başlı yerlerinde bu tür organizasyonlar olmalı. Bu sadece Yeşilay Haftası nedeniyle değil, belli günler bunu sık sık tekrarlamalı, gençleri özellikle bu alan getirmeliyiz'' diye konuştu.

''Bağımlılık, çeşitli şekillerde birçok insanda var''

Oyuncu Gözde Kaya ise şunları söyledi: ''Bağımlılık, çeşitli şekillerde birçok insanda var. Antidepresan, teknoloji, sigara ve fastfood gibi pek çok noktada kendini gösteriyor. Ben bunu hazır yaşama bağlıyorum. Her şeyin elimize çok rahat gelmesi, insanların bir şeylere çok az kafa yormaları ve az düşünmeleri ile alakalı. Çok yoğun çalışan toplumlarda ve depresif toplumlarda sigara içme oranı yüksek. Çocuk yaşta olan bağımlılar var. Bu konuda çok büyük farkındalık gerekiyor. Bağımlılık, insanlar önüne geçmeye çalıştıkça daha fazlalaşıyor. Bence bu konuda insanların çocuk yaştan itibaren yönlendirilmeleri gerekiyor. Sigara içme, bilgisayarla oynama gibi değil de, insanlara gerçekten bir hobi, ilgi alanı ve mutluluğu temelde aşılamak gerekiyor. Spor yapılması lazım. Gerçekten bir ilgi alanı gerekiyor. İnsanların gezmesi lazım. İnsan bir şeye bağımlı olacaksa kendi sağlığına bağımlı olmalı. İnsanın kendini düşünmesi lazım. En önemli şey sağlık diye düşünüyorum''.

Adem Gürer



