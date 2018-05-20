Diğer
Kategoriler

Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde çıkan ev yangınında 1970’li yıllarda sinema oyunculuğu yapan milli karate hocası Kazım Aktan (75) hayatını kaybetti kızı da dumandan etkilendi.

Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti! - Foto Galeri

20 Mayıs 2018 12:19
Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerine Damlaca köyünde meydana geldi. Sinema oyuncusu Kazım Aktan'a ait tek katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan evde mahsur kaldı. Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. 

Yangına, Refahiye ve Çamoluk Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale bulunulurken küle dönen ev tamamen kullanılamaz hale geldi. 

Yangınla ilgili jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kazım Aktan'ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

“Yeşilçam filmlerinde rol almıştı” 

1970’li yıllarda Kazım Aktan'ın Yeşilçam'ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan'ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet'in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynadığı belirtildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç