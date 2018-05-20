Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerine Damlaca köyünde meydana geldi. Sinema oyuncusu Kazım Aktan'a ait tek katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan evde mahsur kaldı. Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangına, Refahiye ve Çamoluk Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale bulunulurken küle dönen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kazım Aktan'ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

“Yeşilçam filmlerinde rol almıştı”

1970’li yıllarda Kazım Aktan'ın Yeşilçam'ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan'ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet'in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynadığı belirtildi.