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Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: 'Yapımcılar bana iş vermiyor'

Cüneyt Faruk Arkın’ın yazıp yönetmenliğini üstlendiği, çekimlerine Giresun’da başlanan ‘Hayalimdeki Köy’ film oyuncuları Giresun’da iftarda buluştu.

Yeşilçamın efsane ismi Eşref Kolçak: Yapımcılar bana iş vermiyor

12 Haziran 2018 09:09

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Eşref Kolçak, iftar sonrası yaptığı konuşmada, yapımcılara sitem ederek kendisine uzun zamandır iş verilmediğini söyledi. Yeşilçam’ın ünlü ismi Eşref Kolçak, “Ben hepinizi huzurun da özellikle yönetmenimize teşekkür ediyorum. Bana ne yazık ki o büyük yapımcılar bugüne kadar bir hayli zamandır iş vermiyorlar. Yönetmenimiz bana bu imkanı sağladığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sanatçının çalışmaması onu yıpratır, çalıştığı zaman ki zevki çalışmadığı zaman duyamaz. Biz yaratanımızın verdiği yetenekle bugüne kadar geldik ve en büyük mutlulukta hepinizin gözlerinde sevgiyi çok iyi görüyorum teşekkür ederim hepinize” dedi.

Yapımcı uyarısı 

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Selahattin Taşdöğen ise gecede yaptığı konuşmada yapımcı ve yönetmen Atilla Akarsu’ya ateş püskürdü. Oyuncu Taşdöğen, ”Giresun’a bu film anlamında ikinci gelişim. Birincisinde maalesef yapımcımızın üçkağıtçı olması dolayısıyla başarılı olamadı. Oda yönetmen ve yapımcı Atilla Akarsu hani esnafta bilen varsa yarın öbür gün yine film yapmak isterse aman 5 lira 10 lira verin demek isterse sakın ola ki o adamlara para falan vermeyin. İşte Cüneyt gibi gerçekten bu işe gönül vermiş, bu işi ciddi ciddi yapmak isteyen arkadaşlarımız var bu tür şahsiyetsiz insanlarda bu gibi insanların önünü kesiyor maalesef. Bende bu projede yer alıyorum ve çok büyük mutluluk yaşadım çünkü çok değerli hocamız, üstadımız Eşref Kolçak, Nuri Alço ile birlikte aynı filmde olmak benim için gurur verici bir olay” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından film ekibi ve oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.  

Resul Yanbul

 

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