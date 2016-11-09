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Yeşilçam’ın Efsane İsmi Hülya Koçyiğit YDÜ’de sevenleriyle buluştu

Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği “Türk Sineması Günleri” etkinliği kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde sevenleriyle bir araya geldi.

Yeşilçamın Efsane İsmi Hülya Koçyiğit YDÜde sevenleriyle buluştu

09 Kasım 2016 11:13

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, YDÜ Büyük Kütüphane’de başlayan söyleşide Hülya Koçyiğit kendisini sabırsızlıkla bekleyen sevenleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Hülya Koçyiğit’in ödüllü filmlerinden “Susuz Yaz”, “Derman” ve “Kurbağalar” filmleri YDÜ İletişim Fakültesi’nde gösterime sunuldu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen, moderatörlüğünü Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı söyleşide katılımcılar Hülya Koçyiğit’e Türk sineması ile ilgili sorular yönelttiler. Yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Hülya Koçyiğit, Türk Sineması ve yaşamından anıları hayranlarıyla paylaştı.Bir hayranının sorusu üzerine mültecileri konu edinen yeni bir sinema filmi üzerinde çalıştığını da söyleyen Hülya Koçyiğit, "Mülteci konusunun dünyanın şu andaki en önemli sorunlarından biri olduğunu” söyledi.

Etkinlik sonunda söz alan Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin, Hülya Koçyiğit’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Koçyiğit’in filmlerinin yaşamdan kesitler sunduğunu, bizzat kendi çevresindeki gözlemleriyle bunu tecrübe ettiğini belirterek Türk sinemasının bu bağlamdaki önemine vurgu yaptı.

Hayranlarının fotoğraf çekme isteklerini de geri çevirmeyen Koçyiğit’e Yakın Doğu Üniversitesi Sinema Kulübü öğrencileri de çiçek takdim etti.
 

Etiketler: Hülya Koçyiğit, Türk Sineması Günleri, Yakındoğu Üniversitesi, yeşilçam


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