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Yeşilçam'ın 'Şoför Nebahat'i Sezer Sezin hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu ve "Şoför Nebahat" olarak bilinen Sezer Sezin Şişli'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Yeşilçamın Şoför Nebahati Sezer Sezin hayatını kaybetti

20 Temmuz 2017 11:45
Yeşilçam'ın 'Şoför Nebahat'i Sezer Sezin hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Yeşilçam oyuncusu “Şoför Nebahat” olan bilinen oyuncu Sezer Sezin, yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gördüğü Şişli'de bulunan bir hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Sezin'in ölümü ailesini ve sevenleri yasa boğdu.

Sezer Sezin kimdir?

Sezer Sezin, 25 Ekim 1929 tarihinde İstanbul, Eyüp’de doğmuştur. Gerçek adı Mesrure Sezer’dir. İlkokul ve ortaokulu Eyüp’de okudu. Ortaokuldan sonra tahsil hayatına ise devam etmemiştir. Küçük yaşta tiyatroya ilgi duymaya başladı. Bale dersleri aldı.

1940 yılında 1940 yılında Eminönü Halkevi Tiyatrosu’nda Kral Oidipus adlı oyunda Kralın kızını oynadı.
1944 yılında “Hürriyet Apartmanı” filmiyle sinemaya başladı. 1946 yılında da Vedat Örfi Bengü ile ortak olarak Sezer Tiyatrosu’nu kurdu. Bir yıl süre ile turneye çıkan tiyatro1947’de kapandı.

1948 yılında başrolü Memduh Ün’le paylaştığı “Damga” filminde oynadı. 1949 yılında ise Ömer Lütfi Akad’ın yönettiği “Vurun Kahpeye” filmiyle tanındı. Yine Lütfi Akad’ın yönettiği 1952 yılında “Tahir ile Zühre” ve “Arzu ile Kamber” adlı filmlerde oynadı. Bu filmlerin çekimleri 6 ay süre ile Bağdat’ta yapılırken başrolü paylaştığı Kenan Artun ile yakınlaştılar ve dönüşte 1952 yılında evlendiler.

1956 yılında eşi Kenan Artun ve İlham Filmer ile ortaklaşa “Türk Eksport Film” adıyla bir film yapım şirketi kurdu. Bu şirket 3 film üretti. Bunlardan 1959 tarihli “Kıbrıs’ın Belası Kızıl EOKA” Türk sinemasının Kıbrıs sorununa değinen ilk filmi oldu, ancak Yunanistan’la Türkiye arasındaki politik yumuşama filmin erkenden vizyondan kaldırılmasıyla sonuçlandı.

1960 yılında yönetmenliğini Metin Erksan’ın yaptığı “Şoför Nebahat” filminde canlandırdığı karakter çok beğenilince 1964 ve 1965 yıllarında 2 devam filmi yapıldı. Uzun bir süre kendisine Sezer Sezin yerine “Şoför Nebahat” dendi.

1962 yılında çekilen “Üç Tekerlekli Bisiklet” filmi ile 1965 yılında “İzmir Film Festivali”‘nde “En Başarılı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

1965 yılında ikinci evliliğini yaptığı Üner İlsever’le birlikte Kadıköy İl Tiyatrosu’nu kurdular. 1967 yılında sinemayı bıraktı. 1975 yılında tiyatroyu da bırakarak deri ticaretine atıldı.
Sezer Sezin, 1952 yılında oyuncu ve senarist Kenan Artun ile evlendi. 1963 yılında boşandı. 1965 yılında Üner İlsever ile evlendi. Daha sonra boşandı. İki çocuğu olan Sezer Sezin’in Ayşegül İlsever adında bir kızı var.

Sinemayı bıraktıktan tam 40 yıl sonra 2007 yılında Safa Önal’ın yazıp yönettiği “Hicran Sokağı” adlı yapımda konuk oyuncu olarak yeniden izleyici karşısına çıktı.
2008 yılında Sezer Sezin, Muhterem Nur ile birlikte Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde onur ödülüne layık görüldü.

Ödülleri

1955 - Türk Film Dostları Derneği, Kaçak filmiyle, En Başarılı Kadın Oyuncu
1965 - İzmir Film Festivali, Üç Tekerlekli Bisiklet filmiyle, En Başarılı Kadın Oyuncu
1984 - Altın Portakal Ödülleri, onur ödülü.
1993 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, jüri onur ödülü
2008 - Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali, Sinema Onur Ödülü 

Etiketler: Sezer Sezin, Şoför Nebahat


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