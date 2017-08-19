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Yeşilçamın unutulmaz isimleri Bodrum'da buluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan ve Yeşilçam emektarlarının barınacağı huzurevine destek amacıyla özel bir gece düzenlendi. Yeşilçam’ın efsane isimlerinin katıldığı gecede Gülden Karaböcek ve Yılmaz Morgül unutulmaz filmlerin müziklerini seslendirdi.

Yeşilçamın unutulmaz isimleri Bodrumda buluştu

19 Ağustos 2017 09:30
Yeşilçamın unutulmaz isimleri Bodrum'da buluştu - Tıkla İzle

2015 yılında kurulan Yeşilçam Sinema Emekçileri Vakfı (YESEV) tarafından, sinemanın emektarları için Bodrum’un Çamlık mahallesinde kurulması planlanan 'Yaşam Evi' projesi hazırlandı. Bir hayırseverin bağışladığı 5 dönüm arazi üzerinde inşa edilmesi beklenen projenin tanıtılması ve destek sağlanması amacıyla özel bir gece düzenlendi. Bodrum Kalesinde gerçekleşen Ahde vefa gecesine Eşref Kolçak, İlyas Salman, Nevra Serezli, Nuri Alço, Devlet Devrim, Engin Koç, Bahar Öztan, Aynur aydan, Yavuz Karakaş, Halil İbrahim Kalaycıoğlu gibi Yeşilçam'ın yıldız isimleri katıldı.

Yeşilçam’ın ustaları ilk olarak, gece öncesi organize edilen yemekte bir araya geldi. Yemek sonrasında Bodrum Kalesine geçen usta isimler Yılmaz Morgül ve Gülden Karaböcek'in seslendirdiği Yeşilçam film müzikleri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Geceye katılan usta sanatçı Eşref Kolçak şu ifadelere yer verdi "Dilerim ki hep sanatçılarla güzel şeyler yapılsın. Çünkü seyircilerimiz maalesef bizlerle bir türlü gerektiği kadar şey görüşemiyorlar. Yani o hasretlerini gidermeleri için bence bu gibi şeyleri çok daha fazla yapmak lazım"dedi.

Yeşilçam'ın değerli isimlerinden Bahar Öztan ise "Yeşilçam olarak çok bir avuç kaldık burada. Onun için onun değerini kıymetini bilmek lazım.Bu tür gecelerin daha çok olmasını, daha çok anılmak, daha çok değer verilmek istiyoruz. Çünkü gün geçtikçe gerçekten sayımız o kadar azaldı ki o yüzden bugünlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor"ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Yeşilçam emektarlarına plaketleri takdim edildi. 

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, yeşilçam


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