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Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kuzey Vargın hayatını kaybetti| Kuzey Vargın kimdir?

Ünlü sinema sanatçı Kuzey Vargın, bir süredir tedavi gördüğü Muğla’da hayatını kaybetti.

Yeşilçamın usta sanatçısı Kuzey Vargın hayatını kaybetti| Kuzey Vargın kimdir?

13 Ağustos 2017 13:59
Kuzey Vargın hayatını kaybetti - Tıkla İzle

74 yaşındaki ünlü sinema sanatçı Kuzey Vargın, yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris’te özel bir hastanede tedavi görmüş ve daha sonra böbrek yetmezliği teşhisi üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Yaklaşık 1,5 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Vargın, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Marmaris’ten İstanbul’a götürülecek olan Vargın’ın perşembe günü Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kuzey Vargın, 2014 yılında yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlığın ardından Marmaris’teki özel bir hastanede tedavi altına alınmış, zaman zaman bilinç kaybı yaşadığı öğrenilmiş ve sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti. 2015 yılında ise parkinson hastalığı şikayetiyle yine Marmaris’teki özel bir hastanede tedavi gören Vargın, yürümede zorluk çekmeye başlayınca fizik tedavisi almaya başlamıştı.

KUZEY VARGIN KİMDİR?

15 Haziran 1940’da İstanbul’da doğan Kuzey Vargın, Yeşilçam’da 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürmüştür. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent rollerini oynamıştır. Kartal Tibet’den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır. En son Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Âdil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü başarı ile canlandırmıştır.

Vural Efecik 

Etiketler: Kuzey Vargın, Kuzey Vargın kimdir, sanatçı, yeşilçam


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