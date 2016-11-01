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'Yeşile boyandı' denilen o alanı Kemal Kılıçdaroğlu açacak

İzmir'de, yamaçların yeşile boyanması iddiasıyla gündeme gelen Narlıdere ilçesindeki Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nde çalışmalar tamamlanırken, alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek törenle açılacak.


01 Kasım 2016 17:28

Narlıdere ilçesindeki Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nin yamaçlarının yeşile boyandı iddiası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada da gündem olan konu sonrasında Narlıdere Belediyesi ise "Bahse konu olan, ‘boyandı’ denilen alandaki uygulama çim tohumu, torf, malç, gübre ve ilacın su ile homojen bir şekilde karıştırılarak alana püskürtülmesi işlemi gerçekleştirilmiştir" şeklinde bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koymuştu.

CHP lideri açacak
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nde de çalışmalar tamamlandı. İlçede, 2. İnönü Mahallesi Narbel konutları yanında yer alan 80 bin metrekarelik alanın 4 Kasım Cuma günü saat 18.00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile açılışının yapılacağı kaydedildi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Yaklaşık 7 milyona mal oldu
Öte yandan 80 bin metrekarelik alanda, eğlence ve spor aktivitelerinin bulunduğu bir yer oluşturuldu. Projede, 400 kişilik düğün salonu, 500 kişilik kafeterya, bin 500 metrekare restoran ve kafeterya alanı, çeşitli spor ve aktivite alanları ile bin kişilik bir amfi tiyatro bulunuyor. Merkezin ise 6 milyon 830 bin liraya mal olduğu, bu paranın 5 milyon 641 bin lirasını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığı kaydedildi.
 


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