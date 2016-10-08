Salon: 19 Eylül
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ziya Özorhon xx, Serhat Büker xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead xxx 20, Ledo xxx 26, Enes Taşkıran xx 1, Emircan Koşut xx 4, İnanç Koç xx 2, Okan Ulubay xxx 13, Doğuş Özdemiroğlu xx 6, Mahalbasic x, Gill xx 9
Başantrenör: Aleksadar Trifunovic
Gaziantep Basketbol: Rautins xx 6, Altan Erol xx 2, Alper Özcan xx 5, Denmon xx 16, Ruzic xx 5, Balazic xx 13, Cherry xxx 17, Erden Eryüz xx 1, Ivanov xxx 20
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 28 - 22 (Yeşilgiresun Belediye lehine)
Devre: 47 - 41 (Yeşilgiresun Belediye lehine)
3. Periyot: 92 - 85 (Yeşilgiresun Belediye lehine)
5 faul alanlar: Emircan Koşut, Mahalbasic (Yeşilgiresun Belediye), Denmon (Gaziantep Basketbol)
(İHA)