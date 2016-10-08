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Yeşilgiresun galibiyetle başladı

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 1. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, 189 Eylül Spor Salonu’nda Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Mücadeleden Yeşilgiresun Belediyespor 92-85 galip yarıldı.

Yeşilgiresun galibiyetle başladı

08 Ekim 2016 20:35

Salon: 19 Eylül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ziya Özorhon xx, Serhat Büker xx

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead xxx 20, Ledo xxx 26, Enes Taşkıran xx 1, Emircan Koşut xx 4, İnanç Koç xx 2, Okan Ulubay xxx 13, Doğuş Özdemiroğlu xx 6, Mahalbasic x, Gill xx 9

Başantrenör: Aleksadar Trifunovic

Gaziantep Basketbol: Rautins xx 6, Altan Erol xx 2, Alper Özcan xx 5, Denmon xx 16, Ruzic xx 5, Balazic xx 13, Cherry xxx 17, Erden Eryüz xx 1, Ivanov xxx 20

Başantrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 28 - 22 (Yeşilgiresun Belediye lehine)

Devre: 47 - 41 (Yeşilgiresun Belediye lehine)

3. Periyot: 92 - 85 (Yeşilgiresun Belediye lehine)

5 faul alanlar: Emircan Koşut, Mahalbasic (Yeşilgiresun Belediye), Denmon (Gaziantep Basketbol)

(İHA)


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