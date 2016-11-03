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Yeşilırmak üzerine yapılan 10 milyon TL’lik köprü hizmete açılıyor

Çarşamba Ovası’nın kırsal kalkınma ve ulaşım sorunlarından biri daha çözüldü. Bölge tarımını olumsuz etkileyen ulaşım sorununu Hacılıçay Köprüsü ile tarihe gömen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon TL’lik dev yatırımı hizmete açıyor.

Yeşilırmak üzerine yapılan 10 milyon TLlik köprü hizmete açılıyor

03 Kasım 2016 11:44

Çiftçilere bayram yaşatan köprünün açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Kararaslan, Vali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleştirecek.

Türkiye’nin verimli tarım ovalarından ikisine sahip Samsun’da kırsal kalkınmayı artırmaya ve geliştirmeye yönelik yatırımlar devam ediyor. Uzun yıllardır çiftçileri mağdur eden ulaşım problemleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla çözülüyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve artırılması için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce de Bafra’nın iki yakasını birleştiren ve çiftçilerin yol masraflarını düşüren Türbe Kalaycılı Köprüsü'nü hizmete açmıştı. Hizmete giren köprü, tarımsal üretime adeta doping etkisi yapmıştı.

Bafra’nın ardından ulaşım ve altyapı sorunları çözmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, benzer yatırımı da Çarşamba’ya yaptı. Samsun-Ordu karayolunun denize doğru 27 km uzaklıktaki Hacılıçay’da 10 milyon TL’lik yatırımla inşa edilen köprü, 27 mahalleyi birleştirdi. Köprü ile Çarşamba çiftçisinin ulaşım sorunu ortadan kalkarken, yakıt masrafı büyük oranda düştü.

11 km beton yol, bağlantı yolları, kavşak düzenlemeleri, çizgi ve yönlendirme tabelaları ile şehirlerarası konforu aratmayan ulaşım yatırımı, Hacılıçay Köprüsü ile bütünleşiyor. 210 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip köprünün Çarşamba tarımının gelişmesine önemli katkılar yapması bekleniyor.

Damlataş, Turgutlu, Bölmeçayır, Yeni Karacalı, Aşağı Dikencik, Yukarı Dikencik, Yeni Köseli, Hacılıçay, Beylerce, Akçaltı, Uluköy, Köklük, Allı, Aşağı Kavacık, Kaydan, Kumarlı, Bafracalı, Yukarı Kavacık, Ustacalı, Kocakavak, Kızılot ve Akça Tarla Mahallelerini birleştiren köprünün açılışı davetliler ve yöre halkının da katılımı ile yarın saat 15.00’te yapılacak olan törenle gerçekleştirilecek.

Yılmaz: “Samsun 17 ilçesi ile birlikte kalkınacak”
Bafra ve Çarşamba’daki köprü yatırımlarıyla ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirleri üzerinde yapılan köprü ve ulaşım yatırımlarıyla Bafra ve Çarşamba Ovalarının tarımsal potansiyelini ve üretimini daha da artırmak istediklerini söyledi. Yatırımların odağında çiftçilerin olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Çünkü çiftçimiz kalkınsın istiyoruz. Bu yatırımların hepsi Samsun'un 17 ilçesi ile birlikte kalkınması demektir. Bir yerde yatırım varsa kalkınma olur. Bunların hepsi iş, aş, ekmek demektir. Hacılıçay Köprüsü de bu yatırımlardan birisi. İnşallah Çarşamba tarımının gelişmesine ve üretim kapasitesinin artmasına büyük fayda sağlayacak. Samsun'umuzun artık katma değeri misli misli arttı" dedi. 

Etiketler: Yeşilırmak


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