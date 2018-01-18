Yeşilköy'de dev uçak restoran olacağı günü bekliyor

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde pistten çıkan ve denize düşmesine metrelerce kalan uçak bugün yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Uçağın bundan sonraki akıbeti merak ediliyor. Bakırköy’de ise uçuş ömrünü tamamlayan ve bir firma tarafından satın alınarak restoran yapılmak istenen ve Dünya Ticaret Merkezi bahçesine çekilen Airbus A 300 tipi uçak iddiaya göre belediyenin ruhsat vermemesi nedeniyle atıl bir durumda bekliyor. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından da meraklı gözlerle izlenen uçak, restoran olacağı günü bekliyor. Trafikte seyir halinde giden sürücüler ise dev uçağı yol kenarında ilk gördüklerinde ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Volkan Kayalar