Diğer
Kategoriler

Yeşilköy'de dev uçak restoran olacağı günü bekliyor

Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılmasının ardından akıbeti merak konusu olurken, Bakırköy’de bir iş adamı tarafından satın alınan uçak restoran olacağı günü bekliyor.

Yeşilköyde dev uçak restoran olacağı günü bekliyor

18 Ocak 2018 16:21

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde pistten çıkan ve denize düşmesine metrelerce kalan uçak bugün yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Uçağın bundan sonraki akıbeti merak ediliyor. Bakırköy’de ise uçuş ömrünü tamamlayan ve bir firma tarafından satın alınarak restoran yapılmak istenen ve Dünya Ticaret Merkezi bahçesine çekilen Airbus A 300 tipi uçak iddiaya göre belediyenin ruhsat vermemesi nedeniyle atıl bir durumda bekliyor. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından da meraklı gözlerle izlenen uçak, restoran olacağı günü bekliyor. Trafikte seyir halinde giden sürücüler ise dev uçağı yol kenarında ilk gördüklerinde ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 

Volkan Kayalar

Etiketler: restoran, uçak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç