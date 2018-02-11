Yeşilyurt Belediyespor 1 puanı son dakikada kurtardı

Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmayı Burak Filik, Ramazan Taşkın, Ferhat Çalar hakem üçlüsü yönetti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya, Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Murat Avcu, Erdem İsotçu, Yusuf Kaygusuz on biriyle çıktı. Konuk takım Siverek Belediyespor ise Ahmet Özden, Seydi Vakkas Eryılmaz, Deniz Işık, Mustafa Cancap, Oktay Özen, Ramazan Öz, Emre Yücel, Ali Mesut, Vedat Erçin, Abidin Fikirli ve İbrahim Ülüm on biriyle mücadele etti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Oktay Özen’in attığı golle 1-0 öne geçen konuk takım, bu üstünlüğünü koruyamadı ve ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor 90. dakikada Mehmet Ali Kayaili’nin golüyle skoru 1-1’e taşıdı.

Siverek Belediyesporlu futbolcular Yeşilyurt Belediyespor’un golünde topun çizgiyi geçmediği yönünde hakeme itirazda bulundular.

Ancak maçın hakemi Burak Filik golü geçerli saydı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Mehmet Türel

