Yeşilyurt Belediyespor 3 hafta aradan sonra galip geldi

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahaya Metehan Erdem, Mehmet Ali Kayaili, Murat Avcu, Yunus Emre Eserdi, Yusuf Kaygusuz, Erhan Özdil, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Mert Ali Turgut, Mustafa Maden, Royal Najafov on biriyle çıktı.

Şehit Kamil Belediyespor ise Ramazan Kiraz, Seyit Ahmet Arslan, Halil İbrahim Bozkurt, Tunahan Karalar, Feyyaz Bayhan, Oğuz Öztürk, Ferdi Sarıoğlu, Oğulcan Dinç, Cafer Akpak, Hayri Kıcıkoğlu, İbrahim Halil Demir on biriyle mücadele etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın 25.dakikasında Erhan Özdil’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarısı üstün tamamladı. Yeşil beyazlılar, 90+5.dakikada Royal Najafov’un kaydettiği golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Şehit Kamil Belediyespor’da, karşılaşmanın 22.dakikasında rakibiyle girdiği ikili pozisyonda sakatlanan Seyit Ahmet Arslan, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gaziantep ekibinde Ferdi Sarıoğlu, karşılaşmanın 72.dakikasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadelede yer yer gerginlik yaşanırken, emniyet ekipleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi.

“Haftalardır bir şansızlık yaşıyorduk”

Maç sonu açıklamada bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, “Haftalardır bir şansızlık yaşıyorduk, onun bir stresi vardı. Şehit Kamil Belediyespor’da buraya hiç mağlup olmadan gelmişti. Kapalı ve disiplinli bir takıma karşı oynadık. İlk golü bulduktan sonra biraz cesaretli olsaydık, belki ağırlığımızı ilk yarıdan itibaren koyabilirdik. Fakat oyuncularımız skoru koruma gibi bir dikkate ve disipline gittiler. İleride gücümüz yoktu. Sıkıntılar vardı ama kenardaki oyuncuların orta sahaya gelip yardım etmeleri, ileriye dönük aktif bir faaliyet olmadı. Son dakikada buluğumuz golle 2-0 üstün geldik. Bundan sonra daha rahat karşılaşmalar oynarız” dedi.

Mehmet Türel

