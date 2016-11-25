Düzenlenen açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Turizm eski Bakanı Güldal Akşit, Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kaymakamlık, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Belediye olarak aktif bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “‘Yeşilyurt Kitap Yurdu’ projemiz var, geçen yıl 25 yazarımızı Malatya’ya getirdik, öğrencilerimizle buluşturduk. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz var, Çocuk Okuma Bayramımız var. Milli eğitime çok büyük bir önem gösteriyoruz. Çünkü eğitim bizim için büyük önem taşıyor. İnşallah Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda da yılda 10 bin öğrencimizi eğiteceğiz. Öncelikle dördüncü sınıfta eğitim gören çocuklarımızdan başladık” diye konuştu.

Törende daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da AK Parti belediyelerinde halka hizmet verildiğini ifade ederek “Her ne söylediysek, Malatya’ya bu hizmetlerin hepsi kat kat geliyor. Malatya’ya özellikle teşekkür ediyorum. Hizmet gelir ama o hizmetin de takdir edilmesi lazım. Türkiye’de hangi seçim yapılırsa yapılsın her zaman doğru yerde duran, kendisine yapılan hizmetleri kat kat, misliyle veren Malatyalı hemşerilerime de özellikle teşekkür ediyorum. Bu dönem Bülent Bakanımızla birlikte Malatyalının hizmetindeyiz. Malatyalının her talebini Allah nasip ederse hepsini yerine getirmek için gece gündüz durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak yapamayacakları hiçbir bir şeyi söylemediklerini ifade eden Yılmaz, “Vaat ettiklerimizin arkasında durduk, takipçisi olduk ve hepsini yaptık. Bu bizim genel ilkemizdir, ne aldatan olacaksın ne aldanan olacaksın. Zaten insanlarım aldatırsa, bir sefer aldatırsın. İkinci sefer göz göze, yüz yüze gelemezsiniz. Cenabı Allah’a hamd olsun bizim Malatyalıya karşı alnımız ak, Malatya’nın da alnı ak. Sizlerin duası ve desteği devam ettiği sürece inşallah 21’inci yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye’yi büyüteceğiz. Türkiye büyürken, Malatya’da büyüyecek. Gururla söylüyoruz, bizim aldığımız Türkiye’den daha iyi bir Türkiye, şuan içinde bulunduğumuz Türkiye” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci, daha sonra merkezi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.