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Yeşim Banak MHP’den aday adaylığını açıkladı

Gaziantep’te Gıda Mühendisliği yapan ve Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep teşkilatlarında çeşitli görevler alıp, Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı yapan Yeşim Banak, MHP'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Yeşim Banak MHPden aday adaylığını açıkladı

15 Mayıs 2018 14:31

Gaziantep MHP il Başkanlığında aday adaylığını açıklayan Yeşim Banak, Haziran ayındaki seçimlerin ülke selameti için önem taşıdığını belirterek, "24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. Böyle bir halde ülkemizin bekası için kaygı duyan her vatandaşın elini taşın altına koyma sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Ben de bir kadın olarak çocuklarımızın geleceği, ülkemizin huzur ve güvenliği için Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında sorumluluk almak için Gaziantep’ten aday adayıyım” dedi.

“Cumhur İttifakı oyunları bozmuştur” 

Seçimler için sağlanan Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yapan Banak, "15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkemize diz çöktürmeye çalışanların, içte ve dışta başka tuzaklar kuranların oyunlarını Cumhur İttifakı bozmuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin dediği gibi milli geleceğin rotasını bu ittifak çizecektir. Huzur, refah, istikrar ve istikbali ittifakın eseri Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi oluşturacaktır” ifadelerini kullandı. 

“Tarım ve gıda alanındaki sorunları çözeceğim” 

Mesleği nedeniyle ülkemizde gıdadaki ve tarım alanındaki sorunların kaynağını bildiğini açıklayan Banak, “Bir gıda mühendisi olarak ülkemizde gıda alanında ve tarımsal işlerde yaşanan sıkıntıları ve çözüm yollarını biliyorum. Seçimlerden sonra seçilip meclise girersem tarım ve gıda alanındaki sorunlara yönelip görünen görünmeyen tüm sıkıntıları çözeceğim.” diye konuştu.  

Said Vakkas Yağcı
 

 

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