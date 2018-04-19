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Yeşim Salkım imaj değiştirdi! Erken seçime gönderme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün saat 16.00'da erken seçim hakkında açıklama yaparak seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Erken seçim sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ünlüler dünyasından da tepkiler gelmeye başladı. İlk tepki ise yeni imaj değiştiren Yeşim Salkım'dan geldi.

Yeşim Salkım imaj değiştirdi! Erken seçime gönderme yaptı

19 Nisan 2018 10:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında flaş bir çıkış yaparak seçimlerin bir an evvel yapılması gerektiğini savundu. Bu gündeme bomba gibi düşen çıkış sonrası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli 30 dakikalık bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası saat 16.00'da kameralar karşısına geçerek erken seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını duyurdu. Erken seçimin tarihinin belli olmasıyla birlikte tüm Türkiye bir anda bu konuya kilitlendi. Ünlülerde bu konuya kayıtsız kalmadı.

YEŞİM SALKIM'DAN ERKEN SEÇİME İLK YORUM

Ünlülerden de yavaş yavaş seçime ilişkin paylaşımlar gelmeye başladı. İlk göze çarpan ise Yeşim Salkım oldu. İmaj değişikliğine gidip saçını sarıya boyatan Yeşim Salkım, Instagram hikayesinden fotoğrafını paylaşarak "Seçime bakışım" diye yorum yaptı. 

Kaynak: Posta

 

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