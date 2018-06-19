Diğer
Kategoriler

'Yeşim Salkım'ın asistanıyız' diyerek kuyumcuları dolandırdılar

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, asistanı olduğunu söyleyerek yüklü miktarda takı ve mücevher alıp kuyumcuları dolandıran 2 kişi hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Yeşim Salkımın asistanıyız diyerek kuyumcuları dolandırdılar

19 Haziran 2018 14:46

Yeşim Salkım, kendisinin asistanı olduğunu ve klip çekiminde kullanmak üzere takı almak istediklerini söyleyip kuyumcuları yüklü miktarda dolandırdığını iddia ettiği Ahmet M. ve Sena A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

“MÜVEKKİLİN İTİBARINI KULLANDILAR" 

Salkım’ın avukatı Ersoy Akdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, “Tarafımızca alınan duyumlara göre şüpheliler, kamuoyunca tanınan ve adına itibar edilen ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın şöhretini ve itibarını kullanarak birden fazla kuyumcu ve mücevher mağazasını dolandırmışlardır. Şüpheliler, söz konusu eylemleri Şevval Sam ve Nebahat Çehre’nin de adını kullanarak işlemişlerdir” ifadelerine yer verdi.

"ASİSTANIYIZ’ DİYEREK TAKI VE MÜCEVHER ALDILAR" 

Ahmet M. ve Sena A.’nın birçok kuyumcu ve mücevher mağazasına giderek Yeşim Salkım’ın asistanı olduklarını söyledikleri belirtildi. Kuyumculardan klip çekiminde kullanılmak üzere yüklü miktarda takı ve mücevher alarak dolandırıcılık suçunu işledikleri kaydedildi.

KUYUMCULAR YEŞİM SALKIM’A ULAŞTI 

Dilekçede, “Müvekkil Yeşim Salkım’ın ismi kullanılarak takıların bir süreliğine kendilerinden alındığını iddia eden bazı mücevher mağazası ve kuyumcular, müvekkile ulaşarak konuyla ilgili bilgi vermişler ve verdikleri takıları geri istemişlerdir. Tüm bu olaylardan habersiz olan müvekkil, mağaza sahiplerine mal sahiplerini hiçbir şekilde tanımadığını, bu isimlerde çalışanlarının bulunmadığını ve olaydan haberdar olmadığını iletmiştir” denildi.

ALDIKLARI TAKILARI UCUZA SATTILAR 

Şüphelilerin, kuyumculardan aldıkları takı ve mücevherleri, başka bir mağazaya değerinin oldukça altında bir fiyata sattıklarının belirlendiği kaydedildi.Suç duyurusu dilekçesinde, Yeşim Salkım’ın hiçbir bağlantısının bulunmadığı halde ismini kullanarak kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen Ahmet M. ve Sena A.’nın, “dolandırıcılık”, “nüfuz ticareti”, “başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması” suçlarından cezalandırılması talep edildi. 

Gamze Erdemir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç