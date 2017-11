Kasım ve Aralık ayı boyunca, yaşlı bireylere yönelik İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Nestlé Health Science’in katkılarıyla 'Yeterli Beslen, Sağlıklı Yaşlan' sloganıyla etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Toplantıda Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Gülistan Bahat Öztürk ve Nestle Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz hazır bulundu. Toplantıda altmış beş yaş ve üzerindeki bireylerin sağlıklı beslenmesi, kas kaybının engellenmesi konuları ele alındı.

Toplantı da konuşan Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, "Geriatri, altmış beş yaş ve üstü bireylerin hastalıkları, fonksiyonel durumları, sosyal yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Amacı yaşlının mevcut sağlığını korumak, hastalıklarını tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Basit bir tanımlama ile Geriatri “yaşlı tıbbı”dır. Toplumların yaşlanması 20. yüzyılla gelişen bir kavramdır. Dünya nüfusunun yaşlanması ile Geriatri ve Gerontoloji Bilim Dallarına ihtiyaç artmıştır" dedi.

Yaşlı bireylerde yeterli ve doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ise "Yaşlılarda öğün atlanması yetersiz beslenmenin bir göstergesidir. Genellikle sabah kahvaltısı atlanmaktadır. Tüm gece açlık sonrası güne sağlıklı başlayabilmek için mutlaka sabah kahvaltısı yapılmalıdır. Kahvaltı yapmak kadar kahvaltıda tüketilen besinlere de dikkat edilmelidir. Çay yerine süt, taze sıkılmış meyve suları veya bitki çayları tercih edilmelidir. Yaşlıların sağlıklı beslenmesi için reçel, yağ gibi sadece enerji içeriği yüksek besinler yerine az yağlı peynir, yumurta gibi protein değerleri yüksek, domates-salatalık gibi vitamin ve mineralleri zengin besinler tercih edilmelidir. Her ana öğünde besin çeşitliliği sağlanarak, ihtiyaç duyulan miktarlarda besin tüketilmelidir. Yine farklı öğünlerde, aynı besin grubundan farklı besinler seçilerek çeşitlilik sağlanmalıdır. Sebze-meyve tüketimi artırılmalı, şeker ve doymuş yağ tüketimi ise azaltılmalıdır. Su ve diğer sıvılar da yeterli miktarda tüketilmelidir" diye konuştu.

Yaşlılarda yeterli seviyede protein almanın önemini vurgulayan Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Gülistan Bahat Öztürk ise "Proteinler kaslarımızın yapı taşıdır. Her öğünde protein içeren gıdalardan tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Nestle Health Science Türkiye Genel Müdürü ise yaptığı konuşmada, "Nestlé Health Science, hastalar, doktorlar, diğer sağlık profesyonelleri ve tüketiciler için sağlık yönetiminde beslenmenin tedavi edici rolünü odağına almaktadır. Bu beslenme alanının adına terapötik (tedavi edici) beslenme diyebiliriz. Bu yönüyle geliştirdiğimiz ürünler gıda ve ilaç arasında bir alana hitap etmektedir. Beslenmenin sağlık üzerine etkisinin olduğu her alana bizim odak alanımız diyebiliriz. Yaptığımız işleri üç alanda topluyoruz. Birincisi, akut ve spesifik hastalıkların tedavisine destek veren geri ödemeli medikal beslenme ürünleri. Şu an Türkiye’de sadece bu alanda faliyet gösteriyoruz. Ürünlerimiz, beslenme desteği gereksinimi olan yaşlı bir hastadan pediyatrik bir hastaya, aynı zamanda yaşamsal anlamda kritik desteğe ihtiyacı olan bir kanser hastasından bir yoğun bakım hastasına kadar pek çok hastalığın yönetiminde tedavi bütününün bir parçasıdır. İkincisi, tüketici sağlığı ve tüketici bakımı. Burada daha çok korumaya yönelik ürünlerimiz var. Geri ödemesi olmayan ve daha çok eczanelerde satılan ürünler. Üçüncüsü ise henüz araştırma aşamasında olan beslenme çözümleri ki, burada doğrudan terapötik (tedavi edici) ürünleri geliştiriyoruz. Nestle Health Science hayatın her evresinde özel gereksinimleri olan tüketicilere, bilime dayanan beslenme ürünleri ve hizmetleriyle sağlık konusunda destek sağlayarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktadır" dedi.

Etkinliğin gerçekleştiği Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan yaşlı bireylerde söz alarak, "Bu merkezde haftanın üç günü spor derslerine katılıyoruz, yoga yapıyoruz, düzenli ve sağlıklı beslenme imkanları mevcut, sosyal aktiviteler konusunda oldukça iyiyiz" sözlerini ifade ettiler.