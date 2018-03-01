'Yeterlik Sınavının bir standardı olmalı'

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İzmir Şubesi ile Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği tarafından 29'uncu Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Vergi Sistemine Olan Güven' başlıklı panel düzenlendi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Can’ın oturum başkanlığını yaptığı 'Vergi Sistemine Olan Güven' başlıklı panelde uzmanlar, konuşma yaptı.

İzmir’de İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde konuşan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Zengin, “Vergi Müfettişi meslektaşlarımız 3-5 yılda bir şehir değiştirmek zorunda kalmaktadır. Yani zorunlu rotasyon uygulaması motivasyonu bozmakta ve aile birlikteliklerini engellemektedir. Dört gün boyunca yazılı sınavda ter dökerek başarı sağlayan vergi müfettiş yardımcısı meslektaşlarımızdan 173’ü mülakatta elenmiştir. Biz mesleki bir sivil toplum kuruluşu olarak mülakat ya da sözlü sınavın bir standardının olması gerektiğini ifade ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, vergi müfettişlerinin hazırladıkları raporlara değinen Zengin, “Vergi müfettişleri hazırladıkları raporu bir sonuca bağlanması gerekir. Bunlar bizim mesleki zenginliklerimizdir bunlar bir aksaklık değildir” ifadelerini kullandı.

“Son 20 yılda 14 vergi affı çıkartıldı”

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak, “95 yılda toplam 34 vergi affı çıkarıldı. Yaklaşık 3 yılda bir vergi affı yasası gündeme geliyor. Son 20 yılda 14 vergi affı çıkartıldı. Vergi disiplinin aflarla sağlanamayacağı bir gerçek. Bu disiplinin sağlanması için vergi aflarına son verilmeli. Disiplinin sağlanmasının tek çözümü denetimdir” dedi.

“Türkiye’de vergi mükellefi sayısı yetersizdir”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “Devletler, toplumun ortak ihtiyaçların karşılanması için oluşturulmuş en ileri düzeydeki teknik, idari mekanizmalardır. Devletin en güçlü aracı vergilerdir. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasının en temel yolu vergilerdir. Türkiye’de vergi mükellefi sayısı yetersizdir. Devlet sınırlı bir gruptan vergi toplamakta bu nedenle vergi oranları yüksek tutulmakta, kayıtlı mükelleflerin vergi yükü artmaktadır” şeklinde konuştu