‘Yetişin burayı yakıyorlar' anonsu itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Yangın, Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Donatım İlçe Durakları mevkiinde bulunan ev yemekleri yapan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'Yetişin burayı yakıyorlar' ihbarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 araç ve 8 personel olay yerine kısa sürede geldi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin yandığı haberini alan ve daha sonrasında olay yerine gelen işletme sahibi kadın sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçiren iş yeri sahibi için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan, söndürülen yangın sonrasında işletmede su şişesi içerisinde benzin bulundu. Ekipler, işletmenin kundaklandığı şüphesi üzerinde dururken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.