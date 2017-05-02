'Yetişkin gençlerin' bocce turnuvası başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası’nın açılış maçı Elazığ’da yapıldı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın ilk maçında Elazığ Gazi ile Adana Seyhan Huzurevi sporcuları yarıştı. Kıyasıya geçen karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu. Karşılaşma Seyhan Huzurevi'nin 12-1 üstülüğü ile sona erdi.

45 ildeki 78 huzurevinde kalan 700 yaşlının katıldığı turnuva temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Turnuvada şampiyon olan takımın, Türkiye’yi temsilen Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı belirtildi.

Temel hedeflerinin kendilerini bugüne getiren yetişkinleri sadece huzurevlerinde barındırmak olmadığını belirten Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, “Onları sosyal hayatın içerisinde olmalarını sağlamak istiyoruz. Amacımız sadece barındırmak değil, spor, gezi ve ibadetler noktasında etkinlikler yapmak. Spor da bunun bir ayağıdır” dedi.

Huzurevi, sevgi evleri, çocuk yuvaları ve engelli bakım merkezlerinin aile bütünlüğü içerisinde olduğunu belirten Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abidin Koç da, bu tür sportif faaliyetlerin bundan sonra çok daha profesyonel bir tarzda devem edeceğini söyledi.

Kamil Can Kılıç