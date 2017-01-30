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Yetişkinlerin yüzde 80’i bel ağrısı ile karşılaşıyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Filiz Ateş, yetişkinlerin yüzde 80’inin hayatında en az bir kez bel ağrısı sorunu ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yetişkinlerin yüzde 80i bel ağrısı ile karşılaşıyor

30 Ocak 2017 10:23

Bel ağrısının şiddetinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini belirten Dr. Filiz Ateş, “Bel ağrısının şiddetinin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini söylüyor. Bel ağrısı birdenbire ortaya çıkabileceği için, kesin nedeni her zaman tam olarak bilenemiyor.Birden çok sebebe bağlı olarak görülen bu ağrıların, kas ağrıları, bel kayması, kireçlenme, kemik erimesi gibi tetikleyicileri de olabiliyor. Ayrıca yaşam şeklinden kaynaklana duruş bozuklukları, fazla kilo, stres, hareketsizlik, ağır yük kaldırma, yanlış ve aniden eğilme, uzun süre araba kullanmak, aşırı sigara ve alkol tüketimi gibi durumlarda bel ağrısına yol açan faktörler arasında yer alıyor.” diye konuştu.

Gece gelen ağrıya dikkat
Dr. Filiz Ateş; ağrının süresinin uzaması ve şiddetinin artması, bel ağrısına eşlik eden ve kısa zamanda geçmeyen bacakta uyuşma, kas güçsüzlüğü, ağırlaşma hissi, idrar kaçırma ve sinir basısı bulgusunun olması, ağrının özellikle geceleri olması ve bel hareketlerinde tutuklukla birlikte ateş, kilo kaybı, bel bölgesinde belirgin hassasiyet bulunması durumlarında geç kalınmadan doktora başvurulması gerektiğini kaydetti.

Egzersiz bel sağlığını koruyor
Bel ağrısı tedavilerinde, istirahat etmek, fizik tedavi yöntemlerinden yararlanmak ve düzenli egzersizin yararına dikkat çeken Dr. Filiz Ateş, “Günlük yaşantıda uyuma, ayakta durma, oturma, eğilme gibi tekrarlanan hareketlerin doğru yapılması da bel bölgesini büyük ölçüde koruyor. Aynı şekilde, bel bölgesi kaslarının güçlendirilmesi ve kaslara esneklik kazandırılması, bel oyuğunun normal açısının korunması, omurlar ve diskler üzerine binen yükün kaslara aktarılmasını sağlıyor.” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: bel ağrısı


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