Yetki Kanun Tasarısı TBMM'de

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanun Tasarısı TBMM'ye geldi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasını taşıyan kanun tasarısında 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği hatırlatılarak, yeni hükümet sistemine bağlı olarak Anayasa'da, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'na ilişkin hükümlerde değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan tüzük şeklinde işlem uygulamasına son verileceği kaydedilen tasarıda, savaş hali haricinde askeri mahkemelerin kurulamayacağının düzenlendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı'nın Bakanlıkların kurulmasının, görevlerinin ve yetkilerinin ile teşkilat yapısının ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasının, üst düzey görevlerinin atanması, Milli Güvenlik Sekreterliği'nin teşkilat ve görevlerinin Devlet Denetleme Kurulu işleyişinin, üyelerinin görev süresinin belirlenmesinde Cumhurbaşkanı kararname çıkarma yetkisi verilmesi öngörülüyor.