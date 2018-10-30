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Yetkilileri suya sokarak cezalandıran Özbekistan Başbakan Yardımcısı görevden alındı

Yetkilileri suya sokarak cezalandıran Özbekistan Başbakan Yardımcısı görevden alındı
Yetkilileri suya sokarak cezalandıran Özbekistan Başbakan Yardımcısı görevden alındı

Yetkilileri ihmallerinden dolayı cezalandırmak amacıyla suya sokan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Zoir Mirzayev, görevden alındı.

Üç gün önce başkent Taşkent'in Akkorgan ilçesini ziyaret eden Özbekistan Başbakan Yardımcısı Zoir Mirzayev, buğday çiftliklerini denetledi. Denetim esnasında buğdayların zamanında sulanmadığını tespit eden Mirzayev, ilçe kaymakamının tarım işleri yardımcısını, su işleri ilçe müdürünü, tarım işleri ilçe müdürünü ve üç çiftçiyi dizlerine kadar soğuk suya sokarak yarım saat boyunca cezalandırdı.

Yetkililerin sudaki görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine Mirzayev cezalandırma şekli ülkede gündem oldu. Yaşananlar üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise insan onurunu zedeleyen davranışta bulunması gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı Mirzayev'i acil olarak görevden aldı.  

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