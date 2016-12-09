YGA (Young Guru Academy) ve Vestel işbirliği ile hayata geçen ve Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla destekçilerin karşısına çıkan WeWALK Akıllı Baston, TİM İnovasyon Zirvesi’nde Yılın Sosyal İnovasyonu ödülünü aldı. Yapılan açıklamaya göre; Temmuz ayında Vestel’in üretim gücü ile ticari ürün haline gelerek kullanıcılarıyla buluşacak WeWalk akıllı bastonun ücretsiz olarak görme engelli çocuklara ulaştırılabilmesi için fonlama hala devam ediyor.

Ayrıca, YGA; görme engelliler, güneş enerjisi ve çocuklara bilimi sevdirme alanlarında en saygın uluslararası ödülleri de Türkiye'ye getirdiği, YGA projeleri bugüne kadar dünya çapında 7 farklı teknoloji ve inovasyon ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

